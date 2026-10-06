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Lista de frutas y verduras baratas por el Martes de Frescura de Walmart

Para que ahorres dinero al hacer tu despensa, en el Martes de Frescura de Walmart las frutas y verduras tienen descuentos imperdibles, conoce las ofertas de hoy.

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si vas a armar tu despensa y quieres ahorrar dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas y verduras, te compartimos la lista de productos con descuentos que hay hoy.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

  • Jitomate saladet: 27.00 pesos el kilo
  • Aguacate Hass: 42.00 pesos el kilo
  • Penca de plátano Chiapas: 18.00 pesos
  • Lechuga italiana hidropónica: 39.00 pesos la pieza
  • Piña miel: 30.00 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo
  • Papa blanca: 49.00 pesos el kilo
  • Manzana Red Delicious: 39.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 35.00 pesos
  • Aguacate Hass orgánico en malla: 119.00 pesos
  • Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo
  • Durazno amarillo: 104.00 pesos el kilo
  • Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo
  • Durazno amarillo: 59.00 pesos el kilo
  • Granada roja: 69.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 62.00 pesos el kilo
  • Calabaza japonesa: 36.90 pesos el kilo
  • Manzana granny Smith: 54.00 pesos el kilo
  • Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
  • Fresa: 80.00 pesos los 454 gramos
  • Jícama:36.00 pesos el kilo
  • Nopal limpio: 46.00 pesos el kilo
  • Ciruela importada: 99.00 pesos el kilo
  • Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo
  • Manzana gala: 54.00 pesos
  • Limón sin semilla: 37.00 pesos el kilo
  • Limón agrio: 42.00 pesos el kilo

Promociones en carnes y mariscos

  • Camarón coctelero: 182.00 pesos
  • Camarones empanizados al coco: 199.00 pesos los 500 gramos
  • Medallones de camarón empanizados: 149.00 pesos los 400 gramos
  • Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo
  • Carne molida de res: 242.00 pesos
  • Filete de tilapia: 104.00 pesos la charola con 900 gramos
  • Molida de res 80″0: 136.00 pesos los 800 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pollo entero fresco: 40.00 pesos
  • Chuleta de cerdo: 132.00 pesos la charola con 500 gramos
  • Carne molida de cerdo: 136.00 pesos los 800 gramos
  • Medallones de atún: 229.00 pesos 4 piezas
  • Milanesa de cerdo: 123.00 pesos los 800 gramos
  • Filete de tilapia sin piel: 59.00 pesos los 500 gramos
  • Pollo entero refrigerado: 58.00 pesos los 2 kilos

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