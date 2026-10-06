Lista de frutas y verduras baratas por el Martes de Frescura de Walmart

Si vas a armar tu despensa y quieres ahorrar dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas y verduras, te compartimos la lista de productos con descuentos que hay hoy.
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Ofertas en frutas y verduras en Walmart
- Jitomate saladet: 27.00 pesos el kilo
- Aguacate Hass: 42.00 pesos el kilo
- Penca de plátano Chiapas: 18.00 pesos
- Lechuga italiana hidropónica: 39.00 pesos la pieza
- Piña miel: 30.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo
- Papa blanca: 49.00 pesos el kilo
- Manzana Red Delicious: 39.00 pesos el kilo
- Melón chino: 35.00 pesos
- Aguacate Hass orgánico en malla: 119.00 pesos
- Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo
- Durazno amarillo: 104.00 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo
- Durazno amarillo: 59.00 pesos el kilo
- Granada roja: 69.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 62.00 pesos el kilo
- Calabaza japonesa: 36.90 pesos el kilo
- Manzana granny Smith: 54.00 pesos el kilo
- Zanahoria: 15.00 pesos el kilo
- Fresa: 80.00 pesos los 454 gramos
- Jícama:36.00 pesos el kilo
- Nopal limpio: 46.00 pesos el kilo
- Ciruela importada: 99.00 pesos el kilo
- Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo
- Manzana gala: 54.00 pesos
- Limón sin semilla: 37.00 pesos el kilo
- Limón agrio: 42.00 pesos el kilo
Promociones en carnes y mariscos
- Camarón coctelero: 182.00 pesos
- Camarones empanizados al coco: 199.00 pesos los 500 gramos
- Medallones de camarón empanizados: 149.00 pesos los 400 gramos
- Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo
- Carne molida de res: 242.00 pesos
- Filete de tilapia: 104.00 pesos la charola con 900 gramos
- Molida de res 80″0: 136.00 pesos los 800 gramos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pollo entero fresco: 40.00 pesos
- Chuleta de cerdo: 132.00 pesos la charola con 500 gramos
- Carne molida de cerdo: 136.00 pesos los 800 gramos
- Medallones de atún: 229.00 pesos 4 piezas
- Milanesa de cerdo: 123.00 pesos los 800 gramos
- Filete de tilapia sin piel: 59.00 pesos los 500 gramos
- Pollo entero refrigerado: 58.00 pesos los 2 kilos
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