Lista de frutas y verduras baratas por el Martes de Frescura de Walmart

Si vas a armar tu despensa y quieres ahorrar dinero, en el Martes de Frescura de Walmart hay ofertas en frutas y verduras, te compartimos la lista de productos con descuentos que hay hoy.

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Ofertas en frutas y verduras en Walmart

Jitomate saladet: 27.00 pesos el kilo

Aguacate Hass: 42.00 pesos el kilo

Penca de plátano Chiapas: 18.00 pesos

Lechuga italiana hidropónica: 39.00 pesos la pieza

Piña miel: 30.00 pesos el kilo

Pera de Anjou: 52.00 pesos el kilo

Papa blanca: 49.00 pesos el kilo

Manzana Red Delicious: 39.00 pesos el kilo

Melón chino: 35.00 pesos

Aguacate Hass orgánico en malla: 119.00 pesos

Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo

Durazno amarillo: 104.00 pesos el kilo

Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo

Durazno amarillo: 59.00 pesos el kilo

Granada roja: 69.00 pesos el kilo

Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 62.00 pesos el kilo

Calabaza japonesa: 36.90 pesos el kilo

Manzana granny Smith: 54.00 pesos el kilo

Zanahoria: 15.00 pesos el kilo

Fresa: 80.00 pesos los 454 gramos

Jícama:36.00 pesos el kilo

Nopal limpio: 46.00 pesos el kilo

Ciruela importada: 99.00 pesos el kilo

Pimiento verde: 82.00 pesos el kilo

Manzana gala: 54.00 pesos

Limón sin semilla: 37.00 pesos el kilo

Limón agrio: 42.00 pesos el kilo

Promociones en carnes y mariscos

Camarón coctelero: 182.00 pesos

Camarones empanizados al coco: 199.00 pesos los 500 gramos

Medallones de camarón empanizados: 149.00 pesos los 400 gramos

Pechuga de pollo sin hueso: 172.00 pesos el kilo

Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo

Carne molida de res: 242.00 pesos

Filete de tilapia: 104.00 pesos la charola con 900 gramos

Molida de res 80″0: 136.00 pesos los 800 gramos

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Pollo entero fresco: 40.00 pesos

Chuleta de cerdo: 132.00 pesos la charola con 500 gramos

Carne molida de cerdo: 136.00 pesos los 800 gramos

Medallones de atún: 229.00 pesos 4 piezas

Milanesa de cerdo: 123.00 pesos los 800 gramos

Filete de tilapia sin piel: 59.00 pesos los 500 gramos

Pollo entero refrigerado: 58.00 pesos los 2 kilos

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