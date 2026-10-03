Si llevas rato pensando en cambiar de celular, pero cada que ves el precio de uno nuevo te dan ganas de seguir con el que ya tienes, ojo con esto, pues Bodega Aurrerá tiene en rebaja un Motorola que puede hacerte cambiar de opinión.

Se trata del Motorola G86 5G de 256 GB, un equipo que actualmente aparece con más de 2 mil pesos de descuento. Y sí, es de esas ofertas que provocan pensar seriamente eso de “¿y si sí me lo compro?”.

En adn Noticias te contamos cuánto cuesta y qué ofrece este smartphone.

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Motorola G86 5G: ¿cuánto cuesta en Bodega Aurrerá?

Al momento de consultar la tienda en línea de Bodega Aurrerá, el Motorola G86 5G de 256 GB aparece con un precio de 3 mil 889 pesos, mientras que su precio anterior era de 5 mil pesos, lo que representa un ahorro de mil 100 pesos

El equipo aparece como desbloqueado y también cuenta con una opción de pago de hasta 20 meses sin intereses, aunque las condiciones pueden variar.

Así que si tu celular ya está pidiendo una jubilación digna, este Motorola entra directo a la lista de candidatos.

¿Qué tiene el Motorola G86 5G?

Ahora sí, vamos a lo importante: ¿qué ofrece el Motorola G86 5G por esos 3 mil 889 pesos?

El equipo cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, además de conectividad 5G; su pantalla es pOLED de 6.67 pulgadas, con resolución de 2712 × 1220 píxeles y una tasa de actualización de 120 Hz, características que pueden resultar atractivas si utilizas el celular para ver videos, redes sociales o jugar.

En cuanto al rendimiento, integra un procesador MediaTek Dimensity 7300, mientras que para las fotografías incorpora una cámara principal Sony LYTIA 600 de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS) y un sensor secundario de 8 MP. Para selfies, cuenta con una cámara frontal de 32 MP.

Batería de 5,200 mAh y carga TurboPower

Otro de sus puntos fuertes está en la batería, el Motorola G86 5G incorpora una capacidad de 5,200 mAh y carga TurboPower de 30 W, por lo que puedes recargarlo rápidamente cuando necesites volver a la acción.

El equipo también cuenta con características de resistencia frente al agua, polvo, temperaturas extremas y caídas, de acuerdo con la información publicada en la ficha del producto.

Y para quienes siempre terminan peleándose con el mensaje de “almacenamiento lleno”, sus 256 GB ofrecen bastante espacio para aplicaciones, fotografías, videos y archivos.

Así que, si tu celular ya está pidiendo jubilación, el Motorola G86 5G puede ser una opción a considerar por sus características y el precio que actualmente muestra Bodega Aurrerá, eso sí, antes de sacar la cartera, revisa que la oferta siga vigente, porque estos precios pueden cambiar.

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