Summer Game Fest 2025 tendrá tráilers, anuncios y más sorpresas; dónde ver

El Summer Game Fest 2025 tiene preparadas muchas sorpresas para los amantes de los videojuegos pues se harán importantes anuncios y se presentarán novedades de la industria.

Geoff Keighley, creador de The Game Awards reúne a las principales compañías del sector para presentar tráilers y anuncios, y en adn40 te contamos todos los detalles para que estés informado con lo más relevante de la industria de los videojuegos.

¿Qué es el Summer Game Fest?

El Summer Game Fest en un evento que reúne a diferentes compañías como:

Nintendo

PlayStation

Xbox

Capcom

SEGA

Square Enix

Epic Games

CD Projekt RED

Ubisoft

Bandai Namco

2K Games

HoYoverse

NCSoft

Dotemu

La conferencia conocida como Summer Game Fest Showcase es el evento principal pero también se realizan eventos paralelos como el Day of the Devs.

¿Cuándo y dónde ver el Summer Game Fest 2025?

El Summer Game Fest 2025 se realizará del 6 al 9 de junio. El evento comenzará a las 15:00 horas de hoy, pero a las 14:45 habrá una previa donde se revelarán varios anuncios.

Posteriormente a las 17:00 horas iniciará el Day of the Devs, enfocado en juegos indie.

El Latin American Games Showcase será el 7 de junio a las 18:00 horas y el Xbox Games Showcase el 8 de junio a las 17:00 horas.

La transmisión del evento se podrá ver en los canales oficiales del Summer Game Fest en YouTube y Twitch.

¿Qué habrá en el Summer Game Fest 2025?

Algunos de los títulos confirmados serán Chrono Odyssey, un RPG épico; Wuchang: Fallen Feathers, un soulslike ambientado en Asia; Dying Light: The Beast, ILL, The Seven Deadly Sins: Origin y Mafia: The Old Country.

También se prevé que se revelen juegos de la Nintendo Switch 2 .

