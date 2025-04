Nueva actualización de WhatsApp añade privacidad avanzada del chat y así funciona

Los problemas de privacidad en las conversaciones de WhatsApp han sido un problema en los últimos años para la aplicación, sobre todo por el aumento de hackers que han atacado sus bases de datos. Es por eso que han implementado una nueva actualización para mejorar la confidencialidad en todos los chats.

Es por eso que WhatsApp ha implementado nuevas funciones que van más allá del cifrado de extremo a extremo en los chats. Ahora, además de garantizar que solo el remitente y el destinatario puedan ver los mensajes, también implementaron medidas extras de privacidad para que la información no salga del chat.

Así funciona la nueva actualización de WhatsApp, que mejora la privacidad del chat

Se trata de una función disponible para chats personales y grupales, para que el contenido que las personas compartan en WhatsApp no se pueda compartir por otras personas. Esto permite que ya no se exporten los chats, no se descargue el contenido automáticamente en los teléfonos y que los mensajes no se usen para funciones de la IA.

En pocas palabras, lo que se dice en un chat de WhatsApp ya no saldrá de la conversación a menos que la persona que lo haya enviado lo autorice. Por ejemplo, es una función útil para los grupos en donde no conoces a todas las personas, así como para conversaciones delicadas.

¿Cómo activar la nueva función de WhatsApp de seguridad de chat?

El proceso es muy sencillo. Simplemente debes ir a la conversación en la que deseas tener una mayor seguridad con los mensajes y la información que compartes, tocar el nombre del chat y después ir a la función de “Privacidad avanzada del chat” y activarla.

Ahora la otra persona o personas no podrán exportar el chat. Con esto, WhatsApp ha informado que es la primera versión de dicha función y que planean añadir más opciones para una mayor protección en el futuro.

