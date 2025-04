One UI 7: Esta es la diferencia de Samsung en la actualización del Galaxy 24 frente a la del Galaxy 25

Samsung dio inicio a la implementación estable de One UI 7 en la línea Galaxy S24 y S25 el pasado 7 de abril. A partir de ese momento, el despliegue global ha avanzado, permitiendo que la mayoría de los dispositivos compatibles comiencen a recibir la notificación correspondiente. La nueva versión marca una de las transformaciones más amplias dentro del sistema personalizado de la marca surcoreana.

Usuarios descubrieron diferencias puntuales entre los modelos actuales y sus sucesores, destacando qué funciones han sido excluidas del Galaxy S24 en comparación con el Galaxy S25. La personalización, las herramientas inteligentes y las capacidades fotográficas representan el eje de estas modificaciones.

¿Qué funciones de One UI 7 no están disponibles en el Galaxy S24?

Según explicó el sitio especializado SamMobile, el diseño actualizado del Galaxy S25 incluye una separación entre el panel de notificaciones y el acceso rápido, aunque existe la posibilidad de unificarlos. También se permite cambiar el sentido de desplazamiento del cajón de aplicaciones, ofreciendo una opción horizontal como en versiones anteriores.

En el caso de la pantalla de bloqueo, se incorporan nuevos elementos personalizables, entre ellos, una gama más amplia de widgets. El componente visual Now Bar brinda información contextual de manera continua, sin embargo, la herramienta Now Brief, anticipada por algunos usuarios, no fue integrada en esta actualización.

Dentro de las funcionalidades potenciadas por Galaxy AI, casi todas fueron replicadas desde el Galaxy S25 hacia el Galaxy S24. No obstante, la función de pregrabación para Single Take permanece ausente en este último. También se incorporaron opciones como la grabación de video en formato log.

¿Qué dispositivos recibirán One UI 7 y cuáles quedan fuera?

En mayo, Samsung planea extender la actualización One UI 7 a generaciones anteriores y modelos de gama media. Entre los contemplados se encuentran:



Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy S23 FE, S22 Series, S21 Series

Galaxy A34, A35, A16

Galaxy Tab S8 Series

Galaxy Quantum 4 y 5

Durante junio, está previsto cubrir dispositivos como:



Galaxy A73, A53, A33, A25, A24, A15

Galaxy Tab S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab Active 5, Active 4 Pro

Galaxy Tab A9, A9+

Series Jump, Buddy y Wide

Algunos equipos, como el Galaxy S21 FE, podrían no estar incluidos en ciertas regiones debido a criterios de comercialización específicos. La inclusión dependerá de las decisiones de las filiales locales, ya que no existe confirmación sobre su participación en el ciclo global.

Una vez concluida esta etapa, Samsung iniciará el desarrollo de One UI 8, previsto para acompañar los lanzamientos de la serie Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, programados para el segundo semestre de 2025.

