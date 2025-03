Desafío termina en tragedia: Influencer pierde dos dedos en impactante accidente

El influencer argentino Gerónimo Gero Arias, reconocido por sus desafíos extremos y retos de dominadas, sufrió un grave accidente el pasado domingo 23 de marzo.

Mientras realizaba una de sus habituales pruebas físicas, Arias cayó desde un acantilado de más de diez metros de altura, golpeándose con varias rocas durante la caída. Como consecuencia, sufrió múltiples heridas y la amputación de dos dedos de su mano izquierda.

En redes sociales explicó cómo fue el accidente

A través de un video publicado en sus redes sociales, Arias relató el incidente y mostró imágenes desde el hospital, donde se le observa con la mano vendada y otras lesiones visibles en su cuerpo.

En el video, expresó: “Hago este video más que nada porque ustedes son los que me acompañan todos los días y quería que se enteren de mi situación. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos. Apenas salga del hospital... Cuídense. Los quiero”.

Influencer desmiente que el accidente sea para conseguir likes

Horas más tarde, el influencer argentino utilizó su cuenta de X, antes Twitter , para desmentir que haya utilizado su accidente para conseguir likes; sin embargo, expresó que se siente tranquilo de no haber sufrido una lesión más grave.

Además, contó cómo fue su accidente: “Fui acompañar a mi papá a subir un cerro y cuando estábamos subiendo me agarre de una piedra muy grande, que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 mts, la piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el video”.

¿Quién es Gero Arias?

El joven de 21 años, originario de San Luis, Argentina , ha ganado popularidad en las redes sociales por sus retos de dominadas y otras hazañas físicas en entornos de alto riesgo. Entre sus desafíos más conocidos se encuentra el reto de las 366 dominadas, una por cada día del año.

Sin embargo, este reciente accidente ha generado preocupación entre sus seguidores y ha abierto un debate sobre los límites y riesgos asociados a este tipo de desafíos extremos.

Algunos usuarios han criticado al influencer por su actitud tras el accidente, señalando que ha sido visto bailando en el hospital. Ante estas críticas, Arias respondió: “Hay dos formas de ver la vida”.

Los peligros inherentes a la realización de actividades extremas sin las debidas precauciones y ha llevado a reflexionar sobre la responsabilidad de los i nfluencers al promover este tipo de contenidos.

