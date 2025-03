Uriel Reyes, fundador de “Relatos de la Noche”, es acusado de abuso sexual; influencer responde

El reconocido influencer mexicano Uriel Reyes, creador del popular podcast Relatos de la Noche, se encuentra en el centro de una controversia tras ser acusado públicamente de presunto abuso sexual por una mujer que afirma ser su prima hermana.

La denuncia fue realizada por Claudia Lerma a través de su cuenta personal en Facebook , donde detalló los supuestos abusos que habrían ocurrido cuando ella tenía entre 13 y 14 años.

La denuncia de Claudia Lerma se viralizó en redes sociales

En su publicación, Lerma expresó: “Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”.

Esta declaración rápidamente se viralizó, generando una ola de reacciones en redes sociales y llevando a que usuarios cuestionaran al influencer, arrobándolo y pidiéndole una explicación.

Ante la presión, Reyes desactivó su cuenta personal de Instagram y puso en privado su perfil en X, antes Twitter.

Uriel Reyes responde tras la acusación

Uriel Reyes, originario de Tijuana, Baja California, ha ganado notoriedad en el ámbito digital gracias a Relatos de la Noche , un podcast que recopila historias de terror y fenómenos paranormales.

Tras las acusaciones, Reyes emitió un comunicado a través de las redes sociales de su podcast, en el cual negó las imputaciones en su contra.

En el mensaje, afirmó: “He sido objeto de afirmaciones infundadas sin ninguna prueba, ni sustento real. Lamento profundamente el daño que esto ha causado en mi reputación, mi entorno personal, profesional y a esta comunidad”.

Además, agradeció el apoyo de su familia y seguidores durante este difícil momento.

Influecers que han sido acusado de abuso sexual

Este caso se suma a una serie de denuncias públicas de abuso sexual que han salido a la luz en los últimos años en contra de creadores de contenido.

Lo anterior ha tenido un común denominador y es que las víctimas utilizan las redes sociales como plataforma para visibilizar sus experiencias y buscar justicia; sin embargo, es importante destacar que, hasta el momento, no se ha informado sobre la presentación de una denuncia formal ante las autoridades competentes por parte de Claudia Lerma.

