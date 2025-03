A qué hora comienza la promoción de frapucchinos a 49 pesos en Starbucks

Starbucks ha anunciado el regreso de una de sus promociones más esperadas: Los frapucchinos a solo 49 pesos. Esta oferta, que estará disponible el 20 y 21 de marzo, ha generado gran expectativa entre los amantes de la famosa cadena de café. En esta nota, se detallan los aspectos más relevantes de esta oferta, desde su inicio hasta las infusiones participantes .

Hora de inicio de la promoción de frappuccinos a 49 pesos en Starbucks

La promoción de estas bebidas a 49 pesos comenzará en todas las sucursales de Starbucks de México hoy, 20 de marzo, justo cuando las tiendas abran sus puertas, en el marco del Frappuccino Fest. Esto significa que los clientes podrán disfrutar de esta oferta desde el horario de apertura de las tiendas, lo cual varía según la ubicación de cada una. Se recomienda acudir temprano para aprovechar la promoción antes de que se agoten los productos.

Detalles del Frappuccino Fest 2025 de Starbucks

Durante los días 20 y 21 de marzo, Starbucks celebrará su tradicional Frappuccino Fest, un evento que ha sido muy popular en años anteriores. En esta edición, los frappuccinos de tamaño grande estarán disponibles a un precio de 49 pesos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta promoción es válida solo para las bebidas de tamaño grande y para los frappuccinos participantes. Además, no incluye modificadores como sabores adicionales, los cuales se cobrarán a su precio regular.

Los frappuccinos disponibles en esta promoción incluyen una amplia variedad de opciones como Café Frappuccino, Mocha Frappuccino, Caramel Frappuccino, Matcha Cream Frappuccino, entre otros.

No obstante, es importante mencionar que la promoción no aplica para otras variantes, como bebidas en tamaño pequeño o aquellos productos que no estén dentro de la lista de frapucchinos participantes.

Condiciones y restricciones de la promoción de Starbucks

La promoción de frappuccinos a 49 pesos solo será válida en tiendas físicas de Starbucks y en el servicio Pickup (recoge en tienda). No se aplicará en el servicio de Delivery (entrega a domicilio), en tiendas ubicadas en aeropuertos o en las tiendas Reserve Bar de Starbucks. Además, se recomienda a los clientes mencionar la promoción al barista al momento de hacer su pedido para garantizar que se aplique el descuento.

