Así puedes obtener un frappuccino gratis en Starbucks con esta promoción secreta

Este agosto, Starbucks tiene varias promociones que harán que tus cafés, como el frapuccino, te salgan prácticamente gratis. Sin embargo, deberás estar pendiente, porque no siempre están disponibles. Te decimos todos los detalles para aprovechar los beneficios.

¿Cómo obtener un frappuccino gratis en Starbucks?

La promoción de Starbucks se activa los domingos. Este 4 de agosto algunas de sus variedades de café estuvieron a dos por 99 pesos. Esto fue válido también en frapuccinos, lo que prácticamente significó, considerando sus precios, que uno fue gratis. Según la promoción en Starbucks Rewards, se repetirá este próximo 11 de agosto.

No obstante, este descuento aparece en el día específico a través de la app, por lo que deberás estar atento para seguirla. Si aún no la has descargado, puedes encontrarla en la App Store o Google Play.



Inicia sesión en tu cuenta: Abre la app y accede a tu cuenta de Starbucks. Si no tienes una cuenta, regístrate para crear una de manera rápida y sencilla. Revisa la sección de promociones: Una vez dentro de la app, dirígete a la sección de “Promociones” o “Ofertas”. Visita tu Starbucks más cercano: Dirígete a tu tienda Starbucks más cercana durante los fines de semana de agosto para canjear la promoción. En este caso, no se solicita ningún código, solo hay que mencionar la promoción para que la hagan válida.

Además de este beneficio, la cadena de cafés sacó una promoción y puso sus frapucchinos grandes a 55 pesos, de 5 a 8 de la noche. Originalmente, era de 5 a 7, pero decidió extender una hora más. No obstante, esta hora es exclusiva para miembros Rewards, que es el programa de lealtad de la marca.

Por último, del 7 al 11 de agosto, algunas personas podrán disfrutar por adelantado todas las variedades de Pumpkin Spice Latte, tanto caliente como helado.

