De Harry Potter a OnlyFans; Jessie Cave venderá contenido exclusivo de un peculiar fetiche

El anuncio de la actriz Jessie Cave ha sorprendido a los fanáticos del mundo mágico. A pesar de que ha realizado otros papeles en su carrera como actriz, es recordada por su interpretación de Lavander Brown en las últimas 3 películas de Harry Potter .

Así, Jessie Cave decidió abrirse una cuenta de OnlyFans para hacer un “pequeño experimento” y ver cómo le va vendiendo un contenido muy peculiar. La actriz ya comenzó con este proyecto y se hizo viral en poco tiempo.

El contenido de Jessie Cave en Only Fans

A través de un video en su cuenta de Instagram, Jessie dijo que ofrecerá “los mejores sonidos de cabello de calidad y “cosas muy sensuales”, todo con relación a los fetiches con el cabello.

“Estoy lanzando un OnlyFans , no uno sexual”, explicó en su podcast “Before We Break Up Again”. En donde explicó que su contenido será exclusivo para el fetiche del cabello, que no necesariamente significa un contenido sexual.

Jessie Cave explica por qué se unió a OnlyFans

Por si fuera poco, a través de su cuenta de Substack , la actriz dio a conocer sus motivos para llevar a cabo esta decisión. “Un año, lo intentaré durante un año. ¿Mi objetivo? Poner la casa a salvo, cubrir el papel tapiz con arsénico, construir un techo nuevo. ¿Mi objetivo? Salir de deudas”, escribió.

Asimismo, aseguró que esta decisión le ha gustado, ya que “rompió con el libro de reglas de la buena actriz”, además de que le servirá para dedicar tiempo al amor propio durante la creación de contenido.

La carrera de Jessie Cave

Como se mencionó, es muy conocida por su participación en las últimas películas de Harry Potter , con el personaje de Lavander Brown, en donde apareció en las películas de El Príncipe Mestizo y de Las Reliquias de la Muerte Parte 1 y 2.

Sin embargo, además de estas películas también ha aparecido en otros proyectos como “Grandes esperanzas” y en series de televisión como “Black Mirror” e “Industry”.

