Walmart remata Xbox Series X al precio más bajo y a meses sin intereses

En días recientes, la tienda Walmart bajó los precios del Xbox Series X , la consola más reciente de Microsoft. Este dispositivo es capaz de correr los videojuegos más recientes de esta generación y viene con un gran descuento, aparte de los meses sin intereses.

¿Cuánto cuesta el Xbox Series X en Walmart?

La consola más rápida de Microsoft, la Xbox Series X , tiene un precio de 11 mil 599 pesos en Walmart. Su costo original es de 16 mil 999 pesos. Esta oferta aplica a 12 meses sin intereses y en pago de contado.

La Xbox Series X que venden en Walmart es el modelo negro con 1 TB de almacenamiento, que es la máxima capacidad que tiene la consola actualmente y con la cuál podrás descargar una gran cantidad de títulos.

Esta consola de color negro está disponible para su compra tanto en la tienda en línea como en las tiendas físicas de Walmart. La compra ya incluye el envío a domicilio, un control, la consola, cable HDMI y cable toma corriente.

¿Cuál es la Xbox Series X más barata?

¿Qué juegos hay para Xbox Series X?

La consola más popular de Microsoft cuenta con uno de los catálogos de videojuegos más extensos, entre los que destacan:



FC 2025

Minecraft

Forza Horizon 5

Halo Infinite

Gears 5

Destiny 2

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Gears of War

¿Qué juegos de Xbox Series X vienen en 2025?

Este próximo año llegan una gran cantidad de videojuegos para la Xbox Series X , entre los que destacan: Kingdom Come: Deliverance II, Assassin’s Creed Shadows, Avowed, Monster Hunter Wilds, Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, entre muchos otros.

Por este motivo, conseguir la Xbox Series X en Walmart es una de las mejores ofertas del mercado a tan solo 11 mil 599 pesos, cuando originalmente su precio oscila entre los 16 mil 999 pesos y los 12 mil 599 pesos.

Nueva consola Xbox blanca

