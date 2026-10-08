¡Scream de luto! Muere querido actor y su cuerpo fue hallado en el baño

C.W. Morgan, uno de los actores y villanos favoritos de la franquicia Scream, murió a los 72 años de edad. Aunque la noticia trascendió hasta hoy, se sabe que el fallecimiento del famoso ocurrió el pasado 30 de agosto en el condado de Los Ángeles.

No obstante, trascendió que el cuerpo del famoso actor recordado por interpretar al padre de Billy Loomis, el asesino de Ghostface, en Scream, fue hallado en el interior de su baño. Te contamos los detalles.

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¿De qué murió C.W. Morgan, actor de Scream?

Los registros forenses del actor mencionan únicamente la fecha del fallecimiento, pero no mencionan las causas exactas de la muerte. Sin embargo, trascendió que un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mencionó que acudieron al domicilio del actor para investigar una muerte relacionada a causas naturales.

Al domicilio también acudieron miembros del Departamento de Bomberos para atender una emergencia sobre un hombre inconsciente.

C.W. Morgan, famous for playing Ghostface killer Billy Loomis' father [Hank Loomis] in "Scream," has died at 72 years olds.



His character was a prominent lawyer and the ex-husband of Billy's mom, Nancy Loomis. He had a secret extramarital affair with main character Sidney… pic.twitter.com/2E1LUJSFiV — Ghostface Got Bangs (@ghostfacebangs) October 8, 2026

Hija de actor de Scream comparte desgarrador mensaje en redes sociales

Aunque la familia decidió mantener en privado la noticia de la muerte del actor de Scream, su hija Renata Macfie compartió una foto inédita de ella de pequeña junto a su padre acompañada de un desgarrador mensaje, en el que asegura que la muerte de su padre deja el vacío más grande.

“Nunca voy a encontrar las palabras correctas para esta publicación. Perderte ha dejado el vacío más grande en mi corazón. Ya te extraño infinitamente. Continuaré con nuestros paseos por Mulholland y nuestras salidas a Starbucks”, se lee en el mensaje.

Muere actor de Scream Hija de actor de Scream compartió una foto para despedir a su padre. (FAcebook)

Asimismo, la mujer confiesa que el actor de Scream fue el mejor padre y le desea un descanso en paz.

“Estoy agradecida y soy muy afortunada de haberte tenido como mi papi. Mi Guck. Descansa en paz, bubby. La vida nunca será igual sin ti y sin tus chistes a destiempo que heredé de ti. Te amo infinitamente (ya no más peleas sobre eso, esta vez gano yo)”, se lee en una publicación de Facebook.

¿Quién era C.W. Morgan?

Curtis Wade Morgan, mejor conocido como C.W. Morgan, fue un actor estadounidense recordado principalmente por su papel de Hank Loomis, el padre de Billy Loomis, el asesino Ghostface original, en la emblemática película de terror Scream, que se estrenó en 1996.

Su personaje fue clave en el desarrollo de la trama de la franquicia, ya que la aventura secreta que Hank mantenía con Maureen Prescott, la madre de la protagonista, Sidney, fue el detonante que destruyó a su propia familia y desató la furia asesina de su hijo, Billy. Morgan volvió al universo de la saga en el año 2000 para realizar un breve cameo en Scream 3.

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