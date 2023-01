Video: El emotivo festejo de Djokovic al ganar el Abierto de Australia

Una vez más el deporte muestra lecciones de vida y hoy en la mano y la raqueta del tenista serbio, Novak Djokovic, quien el año pasado fue vetado del Abierto de Australia por no cumplir con el esquema completo de vacunación contra COVID-19, pero no se rindió y hoy al no haber ya, medidas de ingreso a aquel país, regresó y ganó el torneo.

La polémica inundó a Nole, como se le apoda a Djokovic, ya que el año pasado no pudo participar en varios torneos de tenis debido a que no cumplía con el requisito de vacunarse, pero eso no lo detuvo y en su carrera parejera con Rafael Nadal por ser el mejor tenista de la historia, el serbio hoy ganó el Abierto de Australia para acumular 22 torneos de Grand Slam en sus vitrinas y alcanzar al español.

Video de la celebración de Djokovic

Novak Djokovic derrotó al griego Stéfanos Tsitsipás por 6-3, 7-6(4) y 7-6(5) en un partido que duró dos horas y 55 minutos y al terminar el juego, el serbió rompió en llanto y se fundió en un grito luego de no haber podido particpar en ese torneo el año pasado.

La celebración fue por demás emotiva, Nole salió de la pista, fue a la grada, trepó para estar con sus cercanos y abrazarlos en medio de lágrimas de alegría y un cúmulo de sentimientos que en el video que te dejamos a continuación se pueden observar.

Imposible no emocionarse con estas imágenes.



Un rebelde que se impuso ante la industria de la salud y la industria del deporte.



¡Qué grande Novak Djokovic! pic.twitter.com/BDgPb9sWOl — Manuel Ruiz P. (@manuelruizparra) January 29, 2023

Con esto el tenis mundial y la competencia por ser el más ganador de la historia entre Novak Djokovic y Rafael Nadal se pone mejor que nunca, pues ambos tenistas tienen 22 títulos de Grand Slam entre sus logros.

