Dónde ver en vivo la Triplemanía Regia

La Triplemanía Regia se celebrará este 4 de diciembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde los mejores exponentes de la lucha libre mexicana dejarán todo en el cuadrilátero para hacerse del megacampeonato. Entérate dónde ver en vivo este magno evento.

Lucha Azteca, de Azteca Deportes, transmitirá la segunda edición del esperado evento de Lucha Libre AAA, Triplemanía Regía, el cual tendrá lugar en el Palacio Sultán de la ciudad de Monterrey.

Este campeonato cierra con broche de oro el año 2021 y marca el inicio de las celebraciones por los 30 años de Lucha Libre AAA.

El evento estelar depara una violenta lucha donde se estará disputando el megacampeonato, cetro que ha pertenecido desde su creación en 2007 a 11 diferentes luchadores. Ahora, en una contienda en igualdad de condiciones, se conocerá al monarca número 12.

Dónde ver Triplemanía Regia

Triplemanía Regía podrá ser visto este 4 de diciembre por todos los fanáticos de la Lucha Azteca AAA alrededor de la República a través de la señal de Azteca Siete al punto de las 23:30 horas al terminar Box Azteca.

Asimismo, podrás disfrutar de esta transmisión por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la aplicación TV Azteca Deportes. La transmisión del evento tendrá una serie de contenidos alternos a la función para disfrutar la mejor experiencia de Triplemanía Regia .

Cartelera de Triplemanía Regia

Contienda por el Megacampeonato de AAA (vacante): El Hijo del Vikingo vs Samuray del Sol vs Jay Lethal vs Bobby Fish vs. Bandido.

Enfrentamiento por los Campeonatos de Parejas Lucha Libre AAA: FTR (Dax Harwood y Cash Wheeler) (campeones actuales) vs. Lucha Brothers (Pentagon Jr. y Fénix).

Duelo de Parejas Edición Especial: Dragon Lee y Dralístico vs. Laredo Kid y un luchador sorpresa.

Choque de Tercias de alto poder: La Empresa (Sam Adonis, Puma King y DMT Azul) vs. Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown y Dave the Clown).





Evento Especial Marvel Lucha Libre: Leyenda Americana y Gran Mazo vs. Venenoide y Engaño.

Reyerta inicial de Corte Femenil: Faby Apache, Lady Shani y Sexy Star vs. Lady Maravilla, La Hiedra y Lady Flammer.

No obstante, una de las luchas más esperadas será la que protagonizarán LA Park y el expeleador de UFC, Caín Velásquez. Una rivalidad que existe desde el año 2019, cuando los dos luchadores tuvieron un choque tras el evento Triplemanía XXVII y que ahora será definida en Triplemanía Regia.

Lucha Semifinal: Caín Velásquez, Pagano y Psycho Clown vs. LA Park, Taurus y Rey Escorpión.

#TriplemaníaRegia 🤼🔥



🚨🚨 En la conferencia de prensa, La Park y Caín Velásquez se fueron a los golpes, pronosticando una lucha de alarido nunca antes vista 🚨🚨



Información de lucha libre: https://t.co/Rq6BOLu5Wc pic.twitter.com/GW62VwE65l — Lucha Azteca AAA (@LuchaAztecaAAA) November 12, 2021

