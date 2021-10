Tom Brady paga mil dólares a fan para recuperar un balón

El galardonado mariscal de campo de Tampa Bay recurrió al dinero para poder recuperar un balón muy valioso para su carrera. Tom Brady debió pagar mil dólares para recuperarlo.

Tom Brady es uno de los jugadores más importantes en la historia de la NFL, sus récords se acumulan en una larga lista, y solo para mencionar algunos, se trata del deportista con más títulos ganados en Super Bowl (7) y el jugador con más apariciones en esta competencia (10).

Tom Brady quería el balón, sin embargo nadie del equipo lo tenía

El pasado domingo 24 de octubre, el equipo donde actualmente milita Tom Brady disputó un partido donde el jugador rompió otro récord. El quarterback de los Buccaneers superó los 600 pases de touchdown en el juego de Tampa Bay vs Chicago.

Se trató de un partido donde los Buccaneers no tuvieron dificultades para superar a su rival, como lo reflejó el marcador: 38-3 sobre los Chicago Bears. Pero cuando el duelo finalizó, Tom se llevó una sorpresa, el balón de su partido especial, ya no estaba.

El quarterback que llegó a los 600 pases de touchdown, e incluso los superó, deseaba llevarse el balón de la victoria a su casa, ya que, como él mismo comentó más tarde, no guarda muchos recuerdos sobre sus partidos importantes, por lo que este balón podía ser especial.

La pérdida del balón fue consecuencia de Mike Evans, su compañero de equipo, quien recibió el ovoide y decidió regalarlo, sin saber que Tom Brady lo estaba buscando. El destinatario fue un aficionado que se encontraba en las gradas del Raymond James Stadium, escenario de la victoria de Tampa Bay.

Regalaron mil dólares al aficionado que devolvió el balón

Cuando el mariscal de campo encontró a Evans, este le reveló arrepentido que ya no lo tenía. “Sí, fue algo muy curioso. Cuando llegó (Evans) a la banca le pregunté por el balón y me dijo que por qué lo quería. No tenía idea de los 600 pases, su reacción fue muy graciosa” contó To Brady cuando le preguntaron por el episodio este lunes.

Cundo todo el equipo se enteró de lo sucedido, comenzaron la búsqueda del balón, por la cual ofrecieron una recompensa en dólares para gastarse en la tienda oficial. No debieron buscar demasiado, ya que el aficionado se presentó rápidamente.

El fanático, identificado como Byron Kennedy de San Petersburgo, recibió un balón de repuesto y un certificado de regalo de mil dólares que puede usar en la tienda de Tampa Bay. Sin embargo, se lleva una excelente anécdota para contarle a sus amigos, sobre el balón que el mismísimo Tom Brady tiene en su casa, y que estuvo en sus manos por unas horas.

