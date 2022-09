Rihanna protagonizará show del medio tiempo del Super Bowl 2023

Después de algunas especulaciones se confirmó finalmente que la cantante Rihanna protagonizará el show del medio tiempo del Super Bowl 2023 por lo que el sin duda será una de las presentaciones más esperadas por miles de fans.

Y es que el show del medio de tiempo del Super Bowl no es cosa pequeña, ya que solo los más famosos pueden presentarse, y ahora es turno de la intérprete de “Dancing In The Dark”.

La noticia fue confirmada tanto por Rihanna como por la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), a través de sus redes sociales, donde postearon la imagen de un balón con el logo de la liga.

Super Bowl 2023: Así reaccionaron los fans

Tras enterarse de la noticia, los millones de fans de la artista no pudieron esperar para desearle toda la suerte del mundo a la cantante de “Love on the brain” y que ha hecho duetos con artistas de talla internacional.

Más de uno dijo estar listo para escuchar a la cantante de 34 años, quien en mayo del año pasado dio a luz a su bebé, a quien no paró de presumirlo cuando estaba embarazada.

Aparte de los mejores deseos, miles de sus seguidores ya inhundan sus redes sociales con el nombre de la canciones que quieren escuchar en el show de medio tiempo. Hasta el momento, su confirmación ya ha sido conmpartida 7.3 millones de veces.

¿Cuándo será el evento?

El Super Bowl se llevará a cabo el próximo domingo 12 de febrero, en el State Farm Stadium de los Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale, Estados Unidos.

