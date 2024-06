Alemania con paso de campeón: Estos fueron los resultados en la Eurocopa este 19 de junio

La Eurocopa 2024 continúa su curso en suelo alemán, pues desde que inició el torneo de selecciones más importante del viejo continente, los resultados han ido sorprendiendo a todos los fanáticos del futbol gracias a las actuaciones de naciones como Francia, España, Portugal y la misma Alemania.

Este miércoles 19 de junio se llevaron a cabo los primeros tres enfrentamientos de la segunda fecha de la “Euro”, los cuales comenzaron a definir quiénes podrían ser los combinados en avanzar a los octavos de final de la competencia.

Por ello, a continuación te daremos a conocer todos los resultados de la Eurocopa 2024 de esta jornada, así como los compromisos que se podrán disfrutar a lo largo del resto de esta semana.

Resultados de la Eurocopa hoy miércoles 19 de junio

El primer enfrentamiento de la jornada de este miércoles 19 de junio fue con el Croacia vs Albania, el cual terminó con un marcador de dos goles a dos, con lo cual ambos combinados se encuentran en la parte más baja del Grupo B de la Eurocopa 2024 que se está disputando en suelo teutón.

Un par de horas después se llevó a cabo el Alemania vs Hungría, cotejo en el cual los anfitriones de la “Euro” lograron brillar y ganarle 2-0 a sus rivales. Con este resultado, la Die Mannschaft se colocó como el líder del Grupo A en solitario y se perfila como uno de los combinados contendientes al título.

Dentro del último partido de la jornada de este miércoles 19 de junio, Suiza y Escocia dividieron puntos al empatar 1-1 en el Rhein Energie Stadion de Colonia. Con este resultado, la Rossocrociati se colocó en la segunda posición del Grupo A con 4 puntos, mientras que los escoceses marchan en el cuarto lugar por encima de Hungría.

Próximos partidos de la Eurocopa 2024

Será el próximo jueves 20 de junio que continúe la actividad de la Eurocopa 2024 con los enfrentamientos entre Eslovenia y Serbia; el Dinamarca vs Inglaterra; así como el España vs Italia, el cual medirá a dos de los contendientes al título.

Para el viernes 21 de junio, se vivirá el Eslovaquia vs Ucrania, el Polonia vs Austria, así como el Países Bajos vs Francia, cotejo que pinta para ser el más atractivo de la fecha antes mencionada.

