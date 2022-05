Así se jugará el repechaje del CL22 de la Liga MX

El Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX ya tiene sus primeros 4 invitados a la Liguilla directo y a sus otros 8 equipos que irán al repechaje para buscar calificar a los 4tos de final.

Luego de 17 jornadas la Liga MX llega a su etapa más emocionante en donde cuatro son los equipos que irán directo a los cuartos de final mientras que otras 8 escuadras tendrán que jugar a un duelo de eliminación directa para ir a la Liguilla.

Calificados de forma directa:

1 Pachuca

2 Tigres



3 Atlas

4 América

Calificados a repechaje:

5 Puebla

6 Chivas

7 Monterrey

8 Cruz Azul

9 Necaxa



10 San Luis

11 Pumas

12 Mazatlán *

Repechaje 2022

Asi serán los duelos del repechaje 2022 que se juega a un partido en la cancha del mejor colocado en la tabla general:

Puebla (5) vs Mazatlán (12)

Chivas (6) vs Pumas (11)

Monterrey (7) vs San Luis (10)

Cruz Azul (8) vs Necaxa (9)

Las fechas y horarios de los partidos están por definirse.

Pumas, último equipo mexicano en perder la final de la Concachampions

Los Pumas de la UNAM consiguieron su pase a repechaje tras vencer 2-0 a Pachuca en la última jornada del Torneo Grita México Clausura 2022 y enfrenterán el partido de vuelta de la final de la Concachampions ante el Seattle Sounders de visita. Sin embargo el equipo del Pedregal llega a esta eliminatoria como el último equipo mexicano que perdió una final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En aquella noche del 11 de mayo de 2005 Pumas enfrentó al Saprissa de Costa Rica y perdió por marcador global de 3-2 a favor de los ticos, ese juego lo ganó el Club Universidad Nacional 2 a 1, pero no le alcanzó para llevarse el título y se quedaron sin la oportunidad de asistir al Mundial de Clubes de ese año. A partir de ese momento México y la Liga MX impusieron una jerarquía sobre los equipos de la MLS y las otras ligas particpantes en la Liga de Campeones de la Concacaf; Monterrey la ha ganado 5 veces desde entonces, Pachuca 4, América en 3 ocasiones, y Cruz Azul, Chivas, Tigres e incluso el Atlante han levantado esa copa una vez.

Es por eso que la presión para los univeristarios crece después del empate a 2 en el juego de ida en Ciudad Universitaria, pues son incluso el único equipo de los 4 llamados grandes que no han asisitido a un Mundial de Clubes, y además, de perder esta final se sumaría a otra eliminatoria final sin alzar un título internacional, pues el Club Universidad Nacional en ese 2005 también cayeró ante Boca Jrs. en la final de Copa Sudamericana.