Los Kansas City Chiefs ganan el Super Bowl 2024 y son bicampeones de la NFL

El día del Super Bowl 2024 llegó y el encuentro con la historia de los Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes también; los Jefes ganaron el campeonato por segunda ocasión consecutiva y son bicampeones de la NFL al derrotar a los San Francisco 49ers.

¿Cuántas veces han ganado los Kansas City Chiefs el Super Bowl?

En sus 64 años de historia, los Kansas City Chiefs han jugado seis partidos por el campeonato de la NFL y con el Super Bowl 2024 ya han ganado en 4 ocasiones.

Así fue el Super Bowl 2024

El partido por el Super Bowl 2024 que determinó el campeonato de la NFL fue un duelo sumamente cerrado que se definió por tres puntos a favor de los Kansas City Chiefs y que incluso tuvo que ir a los tiempos extra luego de que en cuatro cuartos el marcador quedara 19 a 19.

Ya en el tiempo extra los San Francisco 49ers se fueron arriba en el marcador por tres puntos, pero la figura de Patrick Mahomes se volvió a engrandecer y en una última ofensiva llevó a los Kansas City Chiefs a anotar seis puntos para poner el marcador final 25 a 22 y que los Jefes se coronaran por segunda ocasión consecutiva en el gran juego de domingo de la NFL.

Tras el Super Bowl 2024 quiénes son los últimos campeones de la NFL

Luego de jugarse el Super Bowl 2024 esta es la lista de los ganadores del campeoanato de la NFL de los últimos 10 años:

2014: Seattle Seahawks ante Denver Broncos

2015: New England Patriots ante Seattle Seahawks

2016: Denver Broncos ante Carolina Panthers

2017: New England Patriots ante Atlanta Falcons

2018: Philadelphia Eagles ante los New England Patriots



2019: New England Patriots ante Los Angeles Rams

2020: Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers

2021: Tampa Bay Buccaneers ante los Kansas City Chiefs

2022: Los Angeles Rams ante los Cincinnati Bengals

2023: Los Kansas City Chiefs ante los Philadelphia Eagles

2024: Kansas City Chiefs ante los San Francisco 49ers