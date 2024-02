Estos son los mejores memes del show de medio tiempo de Usher en Super Bowl LVIII

La presentación de Usher dio de que hablar a través de redes sociales, donde usuarios han creado diversos memes en referencia al show de medio tiempo del Super Bowl 2024, donde Usher figuró como una de las estrellas del show.

Los usuarios en redes sociales criticaron que Usher no invitó a Justin Bieber y algunos otros no le perdonaron que el cantante se haya quitado la camiseta para intentar llamar la atención del público.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Memes de Usher durante el medio tiempo del Super Bowl 2024

Algunos internautas han mencionado que el show de Usher, durante el medio tiempo del Super Bowl 2024, estuvo “insípido” y ha sido comparado con otros espectáculos de otros artistas como Shakira o hasta de Kiko.

También hubo fans que quedaron decepcionados debido a que Usher no invitó a Justin Bieber al show y al contrario pareció ignorarlo, pese a ambos colaboraron en el tema ‘Somebody To Love Remix’

está más entretenido el show de kiko, que usher en el halftime pic.twitter.com/ejgITOnOZK — chicles motita (@raulnoesta) February 12, 2024

Literal yo viendo como Usher dio el performance de su vida y hasta patinó pero igual estoy triste porque si pensé que iba a ver a Justin pic.twitter.com/WyNStVEEqN — Estefierrito (@estefierritox) February 12, 2024

El hdp de Usher no llevo a Justin pic.twitter.com/CP7AzcTynF — kai (@UntalKaiser) February 12, 2024

Gracias a Usher por recordarnos que el mejor Halftime Show sigue siendo el de Shakirapic.twitter.com/F9SKybrn0b — alex 💎 SHAKIRA IS COMING (@blackoutxvictim) February 12, 2024

Esta chingadera >>>> El asqueroso show de medio tiempo del Super Bowl del simio Usher pic.twitter.com/ROENBpwnh2 — Cracknica 🦊 (@ZonaRojinegraYT) February 12, 2024

Así quedé esperando que saliera Justin Bieber en el Super Bowl con usher 🤡 pic.twitter.com/2Z9FpS7Bbq — Isadora (@Isadoralejandra) February 12, 2024

Internautas mexicanos compararon el sudor de Usher con la situación que se vive en la crisis por escasez de agua en la CDMX .

Hay más agua en la piel de Usher que en todo el Cutzamala. pic.twitter.com/XwetgHbFXk — Hel Ado de Macadamia (@heladorojobebe) February 12, 2024

Fans de maroon 5, usher, Justin Timberlake, y The Weeknd peleando quién tiene el show del Súper bowl más aburrido y genérico de la historia pic.twitter.com/iwVL6i6wCk — 🕷️ (@veroxsx) February 12, 2024

Usher en el show de Medio Tiempo del Super Bowl #SuperBowlLVIII 🏈



pic.twitter.com/yC4NvLLMKL — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) February 12, 2024

Yo en patines intentando hacer un paso de Usher haha pic.twitter.com/sy0ywpaaE3 — MM (@MateoMoreno1) February 12, 2024

Nadie…



Usher en el show de medio tiempo. pic.twitter.com/CUFQfsGGob — 𝕰𝖑 𝖒é𝖉𝖎𝖈𝖔 𝖆𝖒𝖆𝖗𝖌𝖆𝖉𝖔 (@med_amargado) February 12, 2024

“Fijo el medio tiempo del Super Bowl va estar buenísimo hasta con Justin Bieber”



*Usher en el medio tiempo: pic.twitter.com/tivTGsR7Wz — Barrios (@Barriosrro) February 12, 2024

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.