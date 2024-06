Rayados de Monterrey responde al escándalo de Liga MX por caso Siboldi

El equipo de Tigres no renovó el contrato de Robert Dante Siboldi. Su salida causó mucha polémica por la manera tan abrupta de romper su relación, tanto que ha generado un nuevo escándalo en la Liga MX en donde Rayados de Monterrey también estaría involucrado.

Tras la salida de Siboldi , comenzaron filtraciones a la prensa de que el estratega uruguayo habría “abusado de la confianza” de la directiva de Tigres. Presuntamente, integrantes del cuerpo técnico de Siboldi habrían dado detalles de su estrategia a gente de Monterrey para favorecerlos en los Cuartos de Final de la última Liguilla, en donde Rayados acabó por eliminar a los ‘Felinos’.

Hasta ahora no se han mostrado pruebas al respecto. La directiva de Tigres solamente anunció que no le renovaron el contrato a Robert Dante, pero no especificaron el motivo. Así, ante la gravedad de las acusaciones, Rayados emitió un comunicado.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué dijo Rayados tras el escándalo de Siboldi en Liga MX?

Los rumores que circulan en redes indican que Monterrey se benefició de saber la alineación y la estrategia del rival, una conducta que puede relacionarse con amaño de partidos. Sin embargo, al poco tiempo de verse involucrados en estos rumores, emitieron un comunicado en donde niegan haber realizado alguna práctica antideportiva.

De igual manera, comentaron que colaborarían en cualquier investigación para esclarecer el caso y aceptarían la sanción si hubiera conducta inapropiada. Los de Monterrey aseguran que siempre han promovido el juego limpio, la lealtad e integridad, además de un apego al Código de Ética.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/q5gKlRGypJ — Rayados (@Rayados) June 5, 2024

Hasta ahora, la Liga MX no se ha pronunciado al respecto y tampoco hay indicios de que comiencen con una investigación a fondo del caso. Sin embargo, en caso de que se presenten las pruebas correspondientes, podría haber graves consecuencias tanto para Tigres como para Rayados de Monterrey.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.