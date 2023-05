Liga MX: Dos partidos de la jornada 17 del clausura 2023 cambian de horario

El torneo regular del Clausura 2023 de la Liga MX llega a su fin este fin semana, sin embargo, la jornada 17 acabará con movimientos en su programación, ya que dos encuentros sufrieron cambio de horario. Uno de estos partidos es el de Puebla vs Xolos , el cual podrás disfrutar a través de las pantallas de Azteca Deportes.

¿Por qué cambio de horario el Puebla vs Xolos?

La Liga MX informó que el encuentro entre Puebla vs Xolos de Tijuana a celebrarse en el Estadio Cuauhtémoc, no se jugará este viernes 28 ya que el vuelo del equipo fronterizo se canceló debido a la contingencia ambiental provocada por la actividad volcánica en el Popocatépetl que ha ocasionado caída de ceniza en los municipios poblanos.

Debido a la caída de ceniza volcánica en la ciudad de Puebla, que derivó en la cancelación del vuelo en que el Club Xolos de Tijuana se trasladaría el día de hoy a la sede del partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Clausura 2023, Puebla vs Tijuana, el encuentro será reprogramado -señaló la Liga MX en una tarjeta informativa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Concentrados, motivados por conseguir junto a nuestra gente ese 🎟️ a la Fase Final🔜😎



¡CON SU APOYO EN LAS GRADAS Y NUESTRA ENTREGA EN LA CANCHA LO PODEMOS TODO!🔵



Cada RT es un "¡#LaFranjaNosUne🎽 y mi aliento es incondicional a mi equipo!"💙 pic.twitter.com/G96fBhXfze — Club Puebla🎽 (te lo juro we, soy el real) (@ClubPueblaMX) April 27, 2023

Para leer: Liga MX: ¿Qué necesita tu equipo para entrar directo a liguilla o a repechaje?

¿A qué hora se jugará el juego entre Puebla vs Tijuana de la jornada 17?

El organismo comunicó la mañana de este viernes que el juego entre Puebla vs Tijuana se llevará a cabo este sábado 29 de abril a las 17:00 horas del (centro de México) por lo que el partido entre Atlético de San Luis vs Atlas cambió de horario y se jugará en el Estadio Alfonso Lastras a la 19:00 horas, dos horas más tarde de como estaba planeado.

La LIGA BBVA MX informa sobre la reprogramación de los partidos de la Jornada 17, @ClubPueblaMX vs. @Xolos y @AtletideSanLuis vs. @AtlasFC pic.twitter.com/84TDYVS8Cl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 28, 2023

Puebla y Tijuana con aspiraciones de Repechaje

El equipo camotero dirigido por Eduardo Arce ocupa la décimo cuarta posición de la tabla general con 17 unidades, previo a la última jornada. Mientras el mientras que los Xolos de Miguel “Piojo” Herrera se encuentran en el puesto 15, con 16 puntos. Ambas escuadras aspiran a un lugar en el Repechaje con el triunfo y una combinación de resultados.

¿Qué necesitan San Luis y Atlas para avanzar a Repechaje?

Atlético San Luis y Atlas, equipos que protagonizarán el otro encuentro que cambio de horario en esta última jornada, aún siguen con aspiraciones de Reclasificación. El cuadro potosino es décimo tercero de la tabla general con 18 puntos, en estos momentos se encuentra en esta fase del torneo debido a que Querétaro, que es último lugar de la tabla de cocientes, no podrá acceder al Repechaje por reglamento.

🚨 COMUNICADO OFICIAL 🚨



El partido Atlético de San Luis vs Atlas cambiará de horario a las 19:00 horas del mismo sábado 29 de abril en el estadio Alfonso Lastras.



Toda la información ➡️ https://t.co/cxw70VHFIp#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/FBMu224F9h — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) April 28, 2023

El cuadro dirigido por el brasileño André Jardine puede avanzar a la Reclasificación por méritos propios y necesita ganarle al Atlas. Un empate podría darle el pase, siempre y cuando no haya un vencedor en el Puebla vs Tijuana y que Pumas pierda contra Monterrey.

Por su parte, Atlas es noveno de la tabla general con 20 puntos, y para asegurar un boleto a la Reclasificación depende de sí mismo con un triunfo o empate frente al San Luis.

Habrá tres partidos a la misma hora en la jornada 17

Además del encuentro entre San Luis vs Atlas, a las 19:00 horas de este sábado 29 de abril también se jugarán el Rayados de Monterrey vs Pumas de la UNAM y el de las Chivas del Guadalajara vs Mazatlán FC.

adn40, siempre conmigo.