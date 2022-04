Liga MX Femenil: Mazatlán vs Chivas, a qué hr y dónde verlo

Este jueves inicia la Jornada 14 de la Liga MX Femenil con los duelos entre Necaxa vs. Atlético San Luis, León vs. Cruz Azul y Santos vs. Puebla; sin embargo, el encuentro que nos compete es el del próximo domingo 3 de abril en el que las cañoneras del Mazatlán recibirán a Chivas en la cancha del Kraken en punto de las 19 horas y podrás seguirlo en vivo y en directo a través de aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

¿Cómo llegan Mazatlán y Chivas?

Mazatlán Femenil se encuentra sumido en los últimos lugares de la general (16) con tan sólo 10 unidades, luego de 2 victorias, 4 empates y 7 derrotas; sin embargo, una victoria podría meterlas de lleno en la lucha por la repesca siempre y cuando Cruz Azul, León, Puebla, Necaxa y Santos Laguna no sumen en sus respectivos cotejos.

Las dirigidas por Juan Mendoza vienen de perder por goleada de 5-0 ante las Tuzas del Pachuca en la Jornada 13, mientras que en la Fecha 12 cayeron ante Pumas por marcador de 2-0 y consiguieron un empata a 1-1 ante FC Juárez en la Jornada 11, lo que demuestra el irregular torneo que han tenido las cañoneras en lo que va del presente Torneo Grita México Clausura 2022.

Chivas Femenil vive una situación completamente distinta, pues las pupilas de Juan Alfaro son terceras de la general con 30 unidades, apenas por debajo de Tigres (30) y Monterrey (33). El chiverío acumula 9 victorias, 3 empates y 0 derrotas e intentará mantener su racha invicta cuando se midan a las cañoneras el próximo domingo.

Las rojiblancas vienen de conseguir cuatro victorias consecutivas ante León (2-0), Puebla (1-0), Tijuana (3-0) y vencer a las Águilas del América en una edición más del Clásico de Clásicos por marcador de 2-1. Una victoria podría colocarlas en la segunda posición siempre y cuando Tigres no venza a Pumas. Cabe mencionar que las tapatías ya están clasificadas de forma directa a la Fiesta Grande.

¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Pumas?

¿Cuándo?: domingo 3 de abril.

Hora: 19 horas.

Cancha: estadio Kraken.

¿Dónde verlo?: a través de aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes.

