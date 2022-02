LeDuc, primer atleta no binario en unos Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 recién comenzaron y ya pasaron a la historia gracias a Timothy LeDuc, patinador artístico de Estados Unidos, que ha manifestado abiertamente ser una persona no binaria, convirtiéndose en el primer atleta no binario en participar en una justa olímpica invernal.

Timothy LeDuc saltará a la pista de hielo de Beijing 2022 como el primer atleta olímpico de invierno no binario, desafiando los estereotipos de género y allanando el camino para todos aquellos atletas que no se siente ni hombres ni mujeres.

Timothy LeDuc desea terminar con las nociones tradicionales de todas las parejas de patinaje y mostrar una igualdad con su compañera olímpica Ashley Cain-Gribble, de 26 años de edad.

“Realmente este ha sido un largo viaje para mí, para abrazar mi género. He contado con gente maravillosa en mi vida, que me han ayudado en este camino. Espero que, cuando la gente vea mi historia, no diga ‘Timothy es la primera persona no binaria en alcanzar este nivel de éxito en el deporte’”, declaró LeDuc a AP.

“Y que los ‘queer’ pueden manifestarlo abiertamente o no y pueden estar en el deporte. Siempre hemos estado aquí. Siempre hemos sido parte del deporte. Simplemente no siempre hemos podido ser tan abiertos”, finalizó.

¿Quién es Timothy LeDuc?

El patinador estadounidense nació el 4 de mayo de 1990. Comenzó su carrera como patinador artístico cuando tenía 12 años tras ver los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Para 2008 ya se encontraba en el Campeonato de Estados Unidos.

Inició a competir de forma individual hasta que se asoció con Lauren Gilford, con que terminó décimo en el Campeonato de Estados Unidos en el año 2010. Un año después participó con Cassie Andrews, y para 2012 hizo dupla con DeeDee Leng.

En 2016, formó equipo con Ashley Cain-Grible, su actual pareja de patinaje, con quien ha sido dos veces campeón nacional de Estados Unidos en 2019 y 2022. En el plano individual, LeDuc ha conquistado la medalla de plata de los Cuatro Continentes de 2018 y se ha colgado tres medallas de la Serie Grand Prix.

Timothy LeDuc se identificó a los 18 años como homosexual, pero fue a los 31, cuando reveló abiertamente ser una persona no binaria. Cabe mencionar que el término no binario se emplea para aquellas personas que no se identifican con hombre o mujer.

adn40, la noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Jap