La maldición de Harry Kane, un delantero de élite que nunca ha gando un título

Parece difícil de creer, pero es real. Un jugador tan bueno como Harry Kane , de 30 años y con más de 400 goles oficiales anotados en su carrera, nunca ha podido ganar un título. Y es que sí, todas las finales que ha jugado las ha perdido, un dato poco alentador de cara a la culminación de la Eurocopa 2024.

En la última década del futbol, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se convirtieron en los máximos goleadores de cada temporada; detrás de ellos aparecían Robert Lewandowski y Luis Suárez y, un escalón abajo, Harry Kane. Así de bueno es el artillero inglés, pero, a diferencia de los otros jugadores de la lista, es el único que nunca ha levantado un campeonato.

La maldición de Harry Kane

Desde que era una joven promesa, la mala suerte de Harry Kane y las finales se hizo presente. En el 2010, Inglaterra ganó la final del Europeo Sub-17, pero Kane no pudo estar presente por enfermedad. Ahí comenzó un mal augurio para el delantero y los títulos que podría conseguir.

La mayor parte de su carrera, Harry Kane jugó en el Tottenham. Pese a que su afición creía que con un delantero de su calibre podrían llegar títulos, no fue así. Nunca ganaron la Premier League, perdieron la Copa de la liga en dos ocasiones (en 2015 vs Chelsea y en 2016 vs Manchester City) y por si fuera poco, también vivieron su derrota más dolorosa en la final de la Champions League del 2019 ante el Liverpool.

Incluso cuando fichó con el Bayern Múnich en el 2023 no pudo ganar nada. Literalmente llegó a un equipo que llevaba una década siendo campeón de su liga y, justo cuando apareció Harry Kane, dejaron de ganarla. De igual forma, perdieron la Super Copa de Alemania ante el RB Leipzig y no llegaron a la final de la Champions League .

Su mala racha va más allá de los clubes, ya que con Inglaterra tampoco ha podido ganar nada. En el 2020 llegó a la final de la Eurocopa y eran favoritos para ganar, pero fueron sorprendidos por Italia y consumaron uno de sus fracasos más grandes. En las Copas del Mundo no han podido llegar a una final, pero siempre suelen ser candidatos y terminan por decepcionar.

Harry Kane podría romper su maldición en la Eurocopa 2024

Ahora en la Eurocopa 2024 , Harry Kane tiene una oportunidad de romper su maldición y conseguir el primer título de su carrera. Inglaterra llegó por segundo año consecutivo a la final del torneo continental y las apuestas lo ponen, de nueva cuenta, como favorito para ganar.

