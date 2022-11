¿Cuándo y dónde ver en vivo pelea ‘Zurdo’ Ramírez vs Dmitry Bivol?

Este viernes en Abu Dhabi se llevó a cabo la ceremonia de pasaje de la pelea de este sábado 5 de julio, entre Dmitry Bivol y Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez, en la que el mexicano aspira a ser nuevo campeón mundial de peso semicompleto.

La reyerta despierta grandes expectativas, ya que cita en el mismo ring a dos peleadores que no conocen la derrota; además el ruso ya llevóa a cabo 8 defensas de sus cinturones , incluyendo la última ante Saúl “Canelo” Álvarez en mayo.

‘Zurdo’ Ramírez y Dmitry Bivol derrotan la báscula

Durante el pesaje, Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez , quién llega como el retador, invicto en 44 peleas, 33 por nocaut, detuvo la báscula en 174.6 libras.

Después Dmitry Bivol, marcó 174.6 libras y se hizo oficial el combate en el que expondrá su título semicompleto de la AMB.

Previo a la contienda, el peleador ruso destacó que su contendiente tiene recursos que podrían complicarlo: “Tiene un buen golpe al cuerpo y no tira solo un golpe duro. Utiliza combinaciones, usualmente utiliza tres o cuatro golpes. Es interesante, es difícil cuando tu oponente tira más golpes que solo uno”.

El ‘Zurdo’ Ramírez señaló que será el próximo campeón para “así podré continuar con mi legado, ser una leyenda y así demostrarles a todos mis fanáticos, en especial los niños, que los sueños sí se cumplen”.

Dimitry Bivol pone condiciones para dar revancha a ‘Canelo’ Álvarez

Luego de haber derrotado al ‘Canelo’ Álvarez el pasado 7 de mayo, el boxeador ruso Dimitry Bivol dijo que otorgaría la revancha al mexicano; sin embargo, pondría algunas condiciones sobre la mesa para acceder a llevar a cabo el combate.

El ruso Dimitry Bivol venció a ‘Canelo’ Álvarez y retuvo el cinturón de peso semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo en una de las victorias más relevantes de su carrera, por lo que el mexicano pidió volver a pelear contra él, justo al terminar la pelea del pásado sábado.

Dimitry Bivol explicó al canal de YouTube Behind the gloves que al terminar el combate con ‘Canelo’ el mexicano se le acercó y le dijo que quería la revancha, a lo que el ruso no dudó en responder: “Sí, no hay problema, pero hagamos una nueva negociación”.

