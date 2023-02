Ya hay DT; Diego Cocca es nuevo entrenador de la Selección Mexicana

Luego de una larga lista de candidatos que circuló en medios y varias especulaciones, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana de futbol, será el argentino Diego Cocca, quien convenció más al Comité de Dueños y le ganó la partida a Guillermo Almada y Miguel Herrera.

Diego Cocca ha dirigido a Santos, Xolos de Tijuana, Atlas y Tigres, teniendo en su palmarés, dos campeonatos de Liga MX con los Zorros en el Apertura 2021 y Clausura 2022, luego de 70 años de sequía, además del Campeón de Campeones.

Diego Cocca deja a Tigres para tomar riendas de la Selección Mexicana

Apenas el pasado 17 de noviembre, Tigres nombró al Diego Cocca como su director técnico para el torneo Clausura 2023 y este jueves 9 de febrero el club a través de un comunicado dio por terminada la relación laboral con el argentino:

Informamos que hemos decidido dar por finalizada la relación laboral con Diego Cocca como Director Técnico del Club Tigres, tras conocer su decisión de aceptar el cargo de entrenador de la Selección Nacional -dicta el comunicado

Diego Cocca, de 50 años, tomó el lugar que dejó Miguel “Piojo” Herrera, quien fue cesado debido a que el equipo no logró el título en los tres torneos en que lo dirigió.

Diego Cocca llegó al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León después de que en septiembre salió del Atlas, donde logró el bicampeonato.

En cinco duelos del torneo, Cocca suma tres victorias y dos empates, por lo que el club marcha en tercer lugar. Sus resultados son:

Santos vs Tigres: 0-3

Tigres vs Pachuca: 4-1

Tijuana vs Tigres: 1-1

Tigres vs Atlético San Luis: 0-0

Cruz Azul vs Tigres: 0-1

Diego Cocca inició su carrera como director técnico en 2007 en la Comisión de Actividades Infantiles, un club de la segunda división del futbol argentino. También dirigió a Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Defensa y Justicia, Rosario Central, Huracán y Racing Club, donde ganó un título en 2014.

En Colombia Cocca fue director técnico de Millonarios.

Diego Cocca con responsabilidad de reivindicar a la Selección Mexicana

Diego Cocca llegará a suplir a Gerardo “Tata” Martino, quien fracasó en el Mundial de Qatar 2022, al quedarse en la fase de grupos, suceso que no ocurría desde hace 44 años en la competencia.

Tras el partido ante Arabia Saudita y la eliminación de México, Martino anunció que su contrato con la Selección Azteca “venció cuando el árbitro pitó el final”.

Gerardo Martino estuvo 66 partidos al frente de la Selección Mexicana de los cuales tuvo el siguiente récord:



40 victorias.

14 empates.

12 derrotas.

