Piero Quispe, nuevo refuerzo de Pumas, enternece las redes al despedirse de su perrito

Piero Quispe resonó bastante estos últimos días en torno al mundo del futbol mexicano. El joven mediocampista de origen peruano se convirtió en el flamante refuerzo de Pumas para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, tras destacar en su país con el Sporting Cristal. Sin embargo, más allá de sus cualidades deportivas, Quispe llamó la atención por la emotiva despedida de su perrito Drago, antes de viajar a México para incorporarse a su nuevo equipo.

El video de este momento se hizo viral en las redes sociales, donde miles de usuarios se conmovieron con el gesto del jugador de 22 años, que demostró su amor por su mascota.

En las imágenes, se puede ver que Quispe ya estaba listo para partir en su automóvil, rodeado de vecinos y fanáticos que le deseaban lo mejor en su nueva aventura. Sin embargo, el futbolista no pudo contener las lágrimas y decidió bajarse del vehículo y regresar a su casa a abrazar a su perro Drago, que estaba acostado al interior del patio en su domicilio.

La escena fue captada por uno de los presentes, que compartió el video en las redes sociales con el mensaje: “Piero quédate tranquilo, cuidaremos a Drago”. El video se viralizó rápidamente, lo que generó miles de reacciones, más de 1.4 millones de visualizaciones y comentarios de apoyo al jugador, que recibió elogios por su humildad y sensibilidad.

A su llegada al aeropuerto de México, Quispe fue recibido por la prensa y habló sobre lo que significó dejar a su familia, amigos y mascota en Perú para cumplir su sueño de jugar en el extranjero.

Piero Quispe, nuevo jugador de Pumas, se despidió de su perrito antes de dejar su casa en Perú 🇵🇪 para venir al futbol mexicano. pic.twitter.com/0MhKSn0snP — Andre Marín (@andremarinpuig) December 26, 2023

Son cosas del futbol el dejar a la familia, dejar a los amigos y dejar a la gente que siempre ha estado contigo, pero esa es la vida de un futbolista y yo sabía que podía pasar y pasó, estoy muy orgulloso de mí, de mis padres y todo esto lo hago por ellos, por el futuro de ellos”. -Declaró Quispe.

Piero Quispe en México

El jugador expresó su ilusión por defender la camiseta de Pumas, uno de los equipos más populares y exigentes del futbol mexicano.

“Voy a trabajar duro para ganarme la hinchada, pero eso se gana con trabajo. No por venir de Perú, me van a querer, me van a tener que ver jugar. Voy a dar todo de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe. De la liga mexicana hay varias selecciones que juegan acá, lo veo, es un futbol que hay muy buenos jugadores. Yo siento que acá puedo encajar bien”, afirmó Quispe.

Piero Quispe se reportó este martes en la Cantera para iniciar la pretemporada con Pumas rumbo al Clausura 2024, bajo el mando del técnico Gustavo Lema, quien sustituyó a Antonio Mohamed tras su renuncia. Quispe se suma así a los refuerzos extranjeros que ha fichado Pumas para reforzar su plantilla. Según Transfermarkt tiene un valor de 1.3 millones de euros, por lo que se convierte en el tercer futbolista más costoso de Perú.

