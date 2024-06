Estos son los jerseys más destacados de la Eurocopa 2024

La Eurocopa 2024 está por disputarse, y a lo largo de todo un mes los fanáticos del soccer europeo no solo podrán disfrutar de lo mejor del futbol, sino de los increíbles jerseys que portarán las selecciones y si aún no las has visto, en adn40 te mostraremos cuáles son las más destacadas.

La Eurocopa 2024 se realizará del 14 de junio al 14 de julio en 10 ciudades importantes de Alemania y en la cual 24 selecciones intentarán arrebatarle la corona a Italia, mientras portan sus prestigiosos uniformes en la cancha.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuáles son los jerseys más destacados de la Eurocopa 2024?

Alemania

El jersey de Alemania tiene la bandera de su país. Será la última vez que el equipo anfitrión sea vestido con la marca Adidas tras 70 años de relación.

Bélgica

Como siempre se han caracterizado, Bélgica nuevamente tendrá un toque sobrio. Sin embargo, su segunda equipación está dedicada a Tintín. Sus rivales en la Eurocopa 2024 serán Eslovaquia, Rumania y Ucrania.

Francia

Debido a que Francia es uno de los favoritos para ganar la Eurocopa 2024, el equipo, con ayuda de Nike, echó la casa por la ventana. Su jersey de local es azul brillante y el de su versión de visita es blanca y tiene líneas verticales de color azul.

España

España sorprendió a sus fanáticos con un jersey bastante llamativo, ya que su playera de visitante será amarillo y el de la segunda equipación será roja.

¿Por dónde ver la Eurocopa 2024?

Alemania inaugurará la Eurocopa 2024 jugando frente a Escocia el viernes 14 de junio. El partido se podrá disfrutar el sitio de Azteca Deportes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.