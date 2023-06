¡Ya falta menos! Muy pronto se llevará a cabo la Copa Mundial Femenina de Futbol 2023, novena edición de esta competencia en la que las mujeres son quienes llevan el balón; te decimos cuándo y en dónde se llevará a cabo, así como los países que participarán.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Cuántos países jugarán en el Mundial Femenil de Futbol 2023?

Son 32 selecciones las que participarán en el Mundial Femenino 2023 para darlo todo en la cancha y poder levantar la Copa del Mundo. Hay que mencionar que México no estará presente en esta competencia de futbol.

Otro punto importante es que será la primera vez que jugarán 32 equipos. El Mundial de Futbol Femenino comenzó en 1991 y solo había 12 selecciones, después se amplió a 16 en 1999 y a 24 en 2015.

¿Dónde será la Copa Mundial Femenina de Futbol 2023?

Este torneo se disputará en Australia y Nueva Zelanda.

¿Cuándo se realizará el Mundial Femenil 2023?

La novena edición de la Copa Mundial Femenina de Futbol se jugará desde el 20 de julio y hasta el 20 de agosto, día de la final, por lo que será todo un mes de emociones y deporte.

¿Cuáles son los grupos del Mundial femenino 2023?

Grupo A:

Nueva Zelandia

Noruega

Filipinas

Suiza

Grupo B



Australia

República de Irlandia

Nigeria

Canadá

Grupo C



España

Costa Rica

Zambia

Japón

Grupo D

Inglaterra

Haití

Dinamarca

China

Grupo E



Estados Unidos

Vietnam

Países Bajos

Portugal

Grupo F



Francia

Jamaica

Brasil

Panamá

Grupo G



Suecia

Sudáfrica

Italia

Argentina

Grupo H



Alemania

Marruecos

Colombia

Corea del Sur

Jugadoras de la categoría Sub-15

Arrancó la SuperCopa Femenil FIFA-@FMF, el torneo enfocado en la detección y proyección de las jugadoras categoría Sub-15. 👏🏼🔥



La info👉🏼 https://t.co/H1oGMU69ZA#TuCanchaLaEligesTú pic.twitter.com/wOtKdWvfEO — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) June 1, 2023

También te podría interesar: Selección Mexicana Femenil queda fuera del Mundial 2023

¿Cuál es la dinámica del Mundial Femenino?

El 20 de julio, comenzará la fase de grupos del Mundial femenino de futbol con tres partidos: Nueva Zelandia vs Noruega del Grupo A y dos del grupo B, que son Australia vs Irlanda y Nigeria vs Canadá. Dicha primera fase durará hasta el 3 de agosto.

A partir del 5 de agosto se jugarán los octavos de final, hasta el 8 de agosto, y posteriormente, el 10 de agosto comenzarán los cuartos de final. Respecto a las semifinales, se realizarán a partir del 15 y la gran final tendrá lugar el 20 de agosto.

¿Qué país ha ganado más Mundiales de futbol femenil?

Estados Unidos (EUA) tiene cuatro copas del Mundial Femenil, siendo el que más victorias tiene, después está Alemania con dos y Noruega y Japón con una cada uno. De esta manera, EUA se perfila como el preferido para ganar este 2023.

Como dato a destacar, se han marcado más de 900 goles en las ocho Copas Mundiales Femeninas de la FIFA que se han realizado desde el debut del torneo en 1991.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.