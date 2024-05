Copa América 2024: Grupos, fechas, sedes y todo lo que debes saber

La Copa América del 2024 será una edición histórica. Participarán 10 países de CONMEBOL y también 6 países de Concacaf. Los partidos serán en Estados Unidos y hay altas expectativas para esta competencia.

Los sudamericanos serán: Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela. Representando a Norteamérica aparecen: México , Estados Unidos, Canadá, Panamá, Jamaica y Costa Rica. Estos son los 16 participantes que habrá en la Copa América 2024.

Grupos de la Copa América 2024

Grupo A:



Argentina

Perú

Chile

Canadá

Grupo B:



México

Ecuador

Venezuela

jamaica

Grupo C:



Estados Unidos

Uruguay

Panamá

Bolivia

Grupo D:



Brasil

Colombia

Paraguay

Costa Rica

Con las llegadas de Canadá y Costa Rica, así quedaron conformados los grupos para la CONMEBOL Copa América USA 2024™

Calendario de la Copa América 2024

La fase de grupos de la Copa América 2024 será del 20 de junio al 2 de julio. Avanzarán los dos mejores equipos de cada grupo y después tendrán enfrentamientos directos en rondas de cuartos de final.

Fecha 1 de la Copa América 2024

20 de junio / Argentina vs Canadá / Grupo A / Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

21 de junio / Perú vs Chile / Grupo A / AT&T Stadium, Arlington

22 de junio / México vs Jamaica / Grupo B / NGR Stadium, Texas

22 de junio / Ecuador vs Venezuela / Grupo B / Levi´s Stadium, Santa Clara

23 de junio / Uruguay vs Panamá / Grupo C / Hard Rock Stadium, Miami

23 de junio / Estados Unidos vs Bolivia / Grupo C / AT&T Stadium, Arlington

24 de junio / Colombia vs Paraguay / Grupo D / NGR Stadium, Texas

24 de junio / Brasil vs Costa Rica / Grupo D / SoFi Stadium, Inglewood

Fecha 2 de la Copa América 2024

25 de junio / Chile vs Argentina / Grupo A / MetLife Stadium, East Rutherford

25 de junio / Perú vs Canadá / Grupo A / Children’s Mercy Park, Kansas City

26 de junio / Ecuador vs Jamaica / Grupo B / Allegiant Stadium, Las Vegas

26 de junio / Venezuela vs México / Grupo B / SoFi Stadium, Inglewood

27 de junio / Uruguay vs Bolivia / Grupo C / MetLife Stadium, East Rutherford

27 de junio / Panamá vs Estados Unidos / Grupo C / Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

28 de junio / Colombia vs Costa Rica / Grupo D / State Farm Stadium, Glendale

28 de junio / Paraguay vs Brasil / Grupo D / Allegiant Stadium, Las Vegas

Fecha 3 de la Copa América 2024

29 de junio / Argentina vs Perú / Grupo A / Hard Rock Stadium, Miami

29 de junio / Canadá vs Chile / Grupo A / Exploria Stadium, Orlando

30 de junio / Jamaica vs Venezuela / Grupo B / Q2 Stadium, Austin

30 de junio / México vs Ecuador / Grupo B / State Farm Stadium, Glendale

1 de julio / Bolivia vs Panamá / Grupo C / Exploria Stadium, Orlando

1 de julio / Estados Unidos vs Uruguay / Grupo C / GEHA Field and Arrowhead Stadium, Kansas City

2 de julio / Costa Rica vs Paraguay / Grupo D / Q2 Stadium, Austin

2 de julio / Brasil vs Colombia / Grupo D / Levi’s Stadium, Santa Clara

Cuándo se jugará la final de la Copa América 2024

Los cuartos de final de la competencia se jugarán del 4 al 6 de julio; las semifinales serán el 9 y 10 de julio; el partido por el tercer lugar será el 13 de julio y la gran final de la Copa América será el 14 de julio.

Cabeza de serie del grupo B, @miseleccionmx tendrá tres duelos apasionantes en la CONMEBOL Copa América™

