Así se jugarán los dieciseisavos de final de la Leagues Cup

¡Saldo a favor! Después de un par de semanas en donde se disputó la fase de grupos de la Leagues Cup 2024 entre clubes de la Liga MX y la MLS, este martes 6 de agosto quedarán completamente definidos los dieciseisavos de final de este campeonato, en el cual equipos como el América, Cruz Azul y Pumas buscarán levantar el trofeo.

Fue tan solo el fin de semana del 3 y 4 de agosto, que esta etapa de la Leagues Cup fue tomando forma con la clasificación de un par de equipos más, los cuales buscarán quedarse con el triunfo en búsqueda de la supremacía de la Liga MX o la MLS.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer cómo se jugarán los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024, así como las fechas en las que se estarán disputando estos compromisos internacionales en los Estados Unidos.

¿Qué equipos de la Liga MX calificaron a dieciseisavos de final de la Leagues Cup?

Son 11 de los 18 equipos de la Liga MX los que lograron avanzar a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024, esto luego de que se disputaran los dos partidos de la fase de grupos de este campeonato.

Los clubes de la Liga MX que lograron pasar de ronda son:



América

Atlas

Toluca

Bravos de Juárez

Pumas

Necaxa

Santos Laguna

Cruz Azul

Tigres

Pachuca

Mazatlán

¿Cuándo son los dieciseisavos de final de la Leagues Cup?

Será justamente el próximo miércoles 7 de agosto que den inicio los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, fecha en la cual un solo club de la Liga MX estará teniendo actividad ante otro conjunto de la MLS.

Los partidos ya asignados y con fechas para los dieciseisavos de final de la Leagues Cup son los siguientes:



Los Ángeles FC vs Austin FC: el 7 de agosto a las 20:30 horas

Vancouver Whitecaps vs Pumas: el 7 de agosto a las 20:30 horas

Inter de Miami vs Toronto FC: el 9 de agosto a las 14:00 horas

San José Earthquakes vs Necaxa: el 9 de agosto a las 14:00 horas

Seattle Sounders vs Los Ángeles Galaxy: el 9 de agosto a las 14:00 horas

Tigres vs Pachuca: el 9 de agosto a las 14:00 horas

Columbus Crew vs Sporting Kansas City: el 9 de agosto a las 17:30 horas

América vs Atlas: el 9 de agosto a las 20:00 horas

Cincinnati vs Santos Laguna: el 10 de agosto a las 14:00 horas

Bravos de Juárez vs Colorado Rapids: el 10 de agosto a las 14:00 horas

Orlando City vs Cruz Azul: el 10 de agosto a las 14:00 horas

Philadelphia vs Montreal: el 10 de agosto a las 14:00 horas

St. Louis City vs Portland Timbers: el 10 de agosto a las 14:00 horas

Toluca vs Houston Dynamo: el 10 de agosto a las 14:00 horas

Vale la pena mencionar que hasta el momento, quedan pendientes conocer los rivales del DC United y del New York City de la MLS. Sus oponentes se darán a conocer tras el silbatazo final del partido New England Revolution vs Nashville que se jugará este martes 6 de agosto.

Equipos de la Liga MX que fracasaron y no calificaron a dieciseisavos de final de la Leagues Cup

Entre los siete equipos de la Liga MX que sumaron un fracaso más al no clasificar a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024, se encuentran las Chivas y los Rayados de Monterrey, conjuntos que aspiraban por lo menos a avanzar de fase de grupos del torneo.

El resto de los equipos eliminados son:



León

Xolos de Tijuana

Querétaro

Atlético de San Luis

Puebla

