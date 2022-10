Inicia limpia en el rebaño; Chivas anuncia salida de Ricardo Peláez

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las Chivas de Guadalajara anunciaron la salida de Ricardo Peláez, quien hasta hoy se desempeñaba como director deportivo del club.

Luego de que Chivas terminara el Torneo de apertura 2022 en la posición número 9 y fueran eliminados por Puebla en el repechaje en el rebaño ha comenzado una especie de limpia y dio inicio con la salida de Ricardo Peláez de quien se recuerda que a su llegada hace casi tres años en noviembre de 2019 se le recuerda por la frase “a partir de ahora no se hablará de descenso en Chivas sino de títulos” pero eso no ocurrió y si bien ya no se habla de vahar de categoría los títulos con Ricardo Peláez como director deportivo no llegaron tampoco.

Agradecemos a Ricardo Peláez por su compromiso con el Club Deportivo Guadalajara y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.

La gestión de Ricardo Peláez en Chivas

Con Ricardo Peláez como cabeza deportiva Chivas jugó seis torneos de los cuales solo en dos calificó a la Liguilla y alcanzando semifinales en 2020 mientras en que en el primer semestre del 2022 llegó a cuartos de final, en las otras tres oportunidades se quedó en repechaje.

“Chivas fue un reto apasionante y el reto más difícil de mi vida profesional. Como jugador fallé en Chivas porque perdí una final contra Necaxa y como directivo también fallé porque no quedé campeón porque eso prometí, pero afortunadamente conozco el éxito y el fracaso, el éxito se logra tropezándote de un cúmulo de fracasos”, afirmó Ricardo Peláez.

Las decisiones deportivas en Chivas ahora serán tomadas por Alejandro Manzo, quien es miembro del consejo y lo primero que tendrán que decidir es si Ricardo Cadena seguirá al frente del primer equipo como entrenador.

