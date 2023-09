¿Lo sabías? Por esta razón le dicen “Canelo” al boxeador Saúl Álvarez

Hoy en día el preguntarnos por alguno de los máximos referentes mexicanos en el boxeo actual, es sinónimo de hablar de Saúl Canelo Álvarez , pues con el paso de los años se convirtió en el pugilista de mayor representación en el país gracias a sus victorias, obtención de títulos y demás.

No importa si gusta o no su estilo, si los rivales a los que enfrenta “son” o “no” de jerarquía, pues al Canelo Álvarez actualmente lo avala el hecho de que es el actual campeón mundial unificado de la AMB, CMB, OMB, FIB e incluso de The Ring en el peso supermediano.

Sin embargo mucha gente, ahora en el marco de su próxima pelea contra Jermell Charlo, mucha afición se comenzó a preguntar de dónde nació el apodo de Saúl Álvarez, el cual lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

¿Por qué le dicen “Canelo” a Saúl Álvarez?

Ha sido el propio boxeador mexicano el cual con el paso de los años, ha dado mayores detalles sobre su apodo con el cual, incluso lo anuncian previo y posterior a sus peleas en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo.

Fue justo a los 13 años cuando inició sus entrenamientos en el boxeo, que Sául Álvarez acudió al gimnasio de José “El Chepo” Reynoso, padre de Eddy Reynoso actual entrenador del Canelo.

Justo en el gimnasio de “El Chepo” fue que se le dio el apodo de Canelo a Saúl Álvarez, esto gracias al color de su cabello que con el paso de los años, se convirtió en una de sus principales distintivos en el medio del deporte.

De acuerdo con el propio pugilista, en un inicio le llamaron “Canelito” por su edad y tamaño, sin embargo, con el paso del tiempo fue creciendo y adoptando el apodo final como Canelo Álvarez.

¿Cuándo es la próxima pelea del Canelo Álvarez?

Es importante mencionar y recordar que Saúl Canelo Álvarez estará peleando contra Jermell Charlo el próximo sábado 30 de septiembre, fecha en la cual el mexicano pondrá en la mesa sus cuatro títulos del peso supermediano contra el campeón absoluto de peso mediano junior antes mencionado.

La pelea se llevará a cabo en la categoría de las 168 libras, en la cual Saúl Álvarez tendrá su tercera defensa de su estatus indiscutible, mientras que Jermell Charlo tendrá su “debut” en la división ya dada a conocer.

¿A qué hora es la pelea del Canelo Álvarez?

Con los detalles antes señalados, es importante recordar que el evento dará inicio en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que se tiene previsto que la pelea estelar entre Canelo Álvarez y Jermell Charlo, comience a las 20:00 horas.

