Estos son los exitosos negocios de Canelo Álvarez que lo han hecho ganar una millonaria fortuna

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es actualmente uno de los mejores boxeadores del mundo. Es el único boxeador mexicano y latinoamericano en conseguir todos los títulos de una división (supermediano). Además, es considerado la cara actual del deporte, ya que ningún otro pugilista cobra lo mismo que el jalisciense. Por si fuera poco, el pelirrojo ha sabido invertir muy bien su millonaria fortuna, ya que tiene hasta el momento varios exitosos negocios que le siguen incrementando su patrimonio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fue a través de la revista Forbes donde se dieron a conocer los negocios que actualmente mantiene activos Canelo Álvarez en este 2023. Una de sus principales inversiones es su línea de gasolineras Canelo Energy. Actualmente solo se encuentran presentes en el estado de Jalisco y Nayarit, pero el tapatío espera seguirse expandiendo a lo largo de la República Mexicana. Asimismo, sus tiendas de conveniencia Upper by Canelo también le generan grandes ganancias.

Si esto parecía ser suficiente, no lo es todo, pues además de estas grandes comercios , también hay que sumarle su bebida rehidratante Yaoca, su coctelería en lata a base de tequila (VMC), su app deportiva fitness I Can, su línea de ropa deportiva No Boxing No Life y su promotora Canelo Promotions.

Todos estos negocios en conjunto le generan millonarias ganancias de alrededor de 4 a 5 millones de dólares, así lo hizo saber el propio campeón mexicano en una entrevista que le realizó Graham Bensinger .

Canelo Álvarez se encuentra dentro de los 5 deportistas mejores pagados del mundo en 2023

Además de ser exitoso en los negocios, Canelo Álvarez también lo es arriba del ring, pues es el único boxeador que se encuentra dentro del top 5 de los deportistas mejores pagados del mundo en 2023. Solo por encima del indiscutido se encuentran figuras como Cristiano Ronaldo , Lionel Messi, Kylian Mbappé y LeBron James.

Según Forbes, el ‘Hijo de Guadalajara’ antes de pelear con John Ryder generó ganancias de 110 millones de dólares. Cien de esta millonaria fortuna fueron gracias a sus más recientes peleas y los otros diez fueron por sus negocios .

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.