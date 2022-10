Resultados de la Champions League hoy; Barcelona en terapia intensiva

Estos son los resultados de la UEFA Champions League hoy miércoles 12 de octubre. Se llevaron a cabo todos los partidos de la segunda fecha de la jornada 4 de la fase de grupos y a falta de dos fechas empiezan a definirse los lugares para los octavos de final.

Se jugaron los ocho encuentros restantes de la jornada 4 de la Champions League en donde la visita del Inter al Barcelona tomaba relevancia pues los culés estaban obligados a ganar sino querían complicar su pase a octavos de final. Sin embargo, el equipo dirigido por Xavi Hernández no logró sacar tres puntos de su cancha y se tuvo que conformar un empate de último minuto que los pone en terapia intensiva a dos fechas de terminar la fase de grupos. Barcelona marcha en tercer lugar del Grupo C con 4 puntos a 3 del Inter de Milán en segundo lugar y a 8 del Bayern de Múnich por lo que necesita ganar sus dos próximos partidos y que el Inter no sume 3 puntos en alguno de sus dos encuentros restantes.

Resultados Champions League jornada 4

Estos fueron los marcadores de los partidos que se jugaron en la Champions League hoy miércoles 12 de octubre:

Napoli 4-2 Ajax

Atlético de Madrid 0-0 Brugge

Tottenham 3-3 Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen 3-0 Porto



Inter de Milán 3-3 Barcelona

Rangers 1-7 Liverpool

Viktoria Plzen 2-4 Bayern Munich

Sporting 0-2 Marsella

Maccabi Haifa 2-0 Juventus

København 0-0 Manchester City

PSG 1-1 Benfica

NK Dinamo Zagreb 1-1 FC Salzburg

Borussia Dortmund 1-1Sevilla



Milán 2-0 Chelsea

Shakhtar D. 1-1Real Madrid

Celtic 2-0 RB Leipzig

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

hcj