Después de las polémicas desatadas tras el Mundial 2026, ahora el mundo del fútbol tiene un nuevo tema sobre la mesa: la presidencia de la FIFA, de la cual, la UEFA está armando un plan para presentar un candidato contra Gianni Infantino.

Este jueves 8 de octubre, la UEFA se reunió con sus 55 federaciones para encontrar a ese candidato que pueda retar a Infantino por el control de la FIFA en las próximas elecciones del máximo organismo.

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UEFA busca contrarrestar el poder de Infantino

El secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, declaró que: “las cosas se fueron demasiado lejos con la FIFA, y buscamos volver a ponerlas donde deben estar”.

Y es que la gota que derramó el vaso en la relación entre UEFA e Infantino fue el plan secreto (y rechazado) para privatizar el Mundial, lo que terminó de impulsar la idea de un candidato contra él.

“La FIFA también necesita un nuevo liderazgo: una figura respetada y unificadora, profundamente arraigada en el fútbol, con la visión y la experiencia para liderar, la capacidad de generar confianza en todas las regiones y un compromiso inequívoco con el desarrollo, la reforma, la integridad y la independencia”, se pronunció la UEFA.

Y es que los miembros de la UEFA representan una cuarta parte del total de las federaciones de la FIFA, lo que podría frenar la eventual reelección de Infantino y frenar su favoritismo.

Candidatos para frenar a Gianni Infantino

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, descartó su postulación para dirigir al máximo organismo del fútbol y todo indica que tendrá otro mandato en Europa al recibir el apoyo de los miembros de la confederación.

Aleksander Čeferin accepts unanimous request from Europe’s 55 national associations to seek final term as UEFA President.



European football sets out FIFA reform agenda and calls for new leadership.



🔗https://t.co/HN3NTGKU5f pic.twitter.com/9bXxj5trI7 — UEFA (@UEFA) October 8, 2026

Aunque Ceferin indicó que “hay muchísimos posibles candidatos”. Uno de ellos es Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, quien se ha convertido en un fuerte aliado de Aleksander.

Otro nombre que suena es el de Ramón Vega, quien ha manifestado anteriormente su deseo de competir en los procesos; sin embargo, no ha cumplido con los requisitos para formalizar su candidatura, aunque esta vez podría ser diferente.

¿Cuándo son las elecciones de la FIFA?

La UEFA deberá definir al rival de Infantino antes del 18 de noviembre, fecha límite para presentar a un candidato.

Las elecciones para elegir al nuevo presidente de la FIFA serán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

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