¡Final de película! ¿Quién ganó el juego 1 de Thunder vs Pacers en la NBA?

El juego 1 de las finales de la NBA fue un deleite para los aficionados del basquetbol. El partido de Oklahoma City Thunder vs Indiana Pacers tuvo emociones de principio a fin, con un espectáculo en el que, al final, Tyrese Haliburton se robó los reflectores.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Luego de un largo camino en los Playoffs, el Thunder y los Pacers se enfrentarán en la serie que definirá al nuevo campeón de la NBA . Ambos equipos han demostrado ser los mejores de su conferencia y ahora viviremos partidos frenéticos para encontrar al monarca de la liga.

NBA Finales, resultado del juego 1: Thunder 110 - 111 Pacers

El primer cuarto fue para Oklahoma, equipo local que también parte como favorito en las casas de apuestas para ganar la serie. Se impusieron 29 a 20 en los primeros quince minutos y, parecía, se llevarían el partido.

En el segundo cuarto Pacers se acercó en el marcador, pero la diferencia todavía era considerable. El Thunder se fue arriba al medio tiempo, sin embargo, todo cambió cuando regresaron a la duela.

Peacers tuvo una charla motivacional única, ya que lograron una remontada histórica para este juego 1 de las finales de la NBA. A pesar de que estuvieron abajo en el marcador la mayor parte del encuentro, acortaron la distancia y, faltando un minuto en el reloj, estaban a solo un punto de remontar.

Aprovecharon los tiros erróneos de Oklahoma y recuperaron el balón faltando 10 segundos. Como no podía ser de otra forma, confiaron en Tyrese Haliburton para el tiro decisivo, en donde necesitaban dos puntos para ganar.

Haliburton sabía que su tiro a distancia no fallaría, pues no buscó ir al aro para ‘asegurar’ el tiro. Apenas se puso por delante de la línea de triple sacó el tiro y la curva fue perfecta. El estadio se quedó en silencio, pues los aficionados del Thunder no podían creer que su equipo había perdido el juego 1 en el último segundo.

Tyrese Haliburton y los Pacers lograron remontar 15 puntos en el juego 1 de las #NBAFinals 🤯 pic.twitter.com/f3B1jVuyty — NBA MÉXICO (@NBAMEX) June 6, 2025

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.