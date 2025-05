Así fue la vibrante presentación de Linkin Park en al final de la UEFA Champions League 2025

La legendaria banda Linkin Park se presentó en la final de la UEFA Champions League 2024-2025, un evento inolvidable pues se disputaron la victoria Paris Saint-Germain y el Inter de Milán.

Mike Shinoda, Dave Farrell, Joe Hahn, Brad Delson, Colin Brittain y la vocalista Emily Armstrong ofrecieron un espectáculo impresionante y en adn40 te compartimos las mejores imágenes del evento.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así se vivió la presentación de Linkin Park en la final de la UEFA Champions League

Linkin Park dio una presentación en el Estadio Olímpico de Múnich . Durante su presentación tocaron The Emptiness Machine, In The End, Numb y Heavy Is The Crown (w/ Up From The Bottom + Numb UEFA remix intro).

Reuters

Reuters

Reuters

Reuters

“for one last time, people make some noise… get them, Em”



THAT WAS SO COOLpic.twitter.com/2diJIRKzUS — a.🍍| fan account (@BroodingAnanas) May 31, 2025

Linkin Park de gira mundial

Linkin Park esta realizando una gira mundial tras tomarse un receso luego de la muerte de Chester Bennington en 2017. El 5 de septiembre de 2024 la banda anunció que la cantante Emily Armstrong sería la nueva vocalista y Colin Brittain el nuevo baterista. Cabe recordar que Linkin Park lanzó su edición Deluxe del álbum Zero y tiene canciones nuevas.

“The Emptiness Machine” se disparó como “la canción rock más grande de 2024”, permaneciendo 15 semanas en el #1 de la lista Rock & Alternative Airplay de Billboard. From Zero debutó en el número 1 en 14 países. La banda ha venido 100 millones de discos a nivel mundial y han ganado numerosos premios:

2 Premios GRAMMY

5 American Music Awards

4 MTV VMA Awards

10 MTV Europe Music Awards

3 World Music Awards

Inter de Milán vence al Barcelona y va a la final de la Champions [VIDEO] En un partido lleno de emociones, así se llega el primer finalista del Torneo de Champions; conoce cómo se desarrolló la semifinal de vuelta en Italia.

¿Qué artistas se han presentado en la final de la UEFA Champions League?

Cabe destacar que la final de la UEFA Champions League es uno de los eventos más importantes del futbol y en los shows previos se han presentado importantes artistas; aquí te compartimos un recuento.

2018- Dua Lipa

2021- Marshmello, Selana Gomez y Khalid

2022- Camila Cabello

2023- Anitta, Alesso y Burna Boy

2024- Lenny Kravitz

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.