¿Se suspende el partido? Reportan flamazo y apagón en “El Volcán” previo a semifinal de Tigres vs Toluca

A tan solo unos cuantos minutos de que comenzara la semifinal del torneo Clausura 2025 de la Liga MX de Tigres vs Toluca , la situación en el estadio se ha complicado. Se reportó un flamazo en las gradas que habría dejado aficionados heridos, así como un apagón que sorprendió a los asistentes.

El partido de Tigres vs Toluca está programado a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Un encuentro que será transmitido completamente gratis en todo México a través de la señal de TV Azteca, por el canal de Azteca 7.

¿Qué pasó en el Estadio Universitario de Tigres?

El apagón fue un pequeño susto para los aficionados que ya estaban en el estadio, aunque fue algo muy llamativo, puesto que todas las zonas de ‘El Volcán’ se quedaron en completa oscuridad. Aproximadamente cinco minutos después regresó la luz.

El gran problema fue el flamazo, ya que, según testigos, habría ocurrido por la explosión de un tanque de gas, provocando que al menos tres personas sufrieran heridas; hasta el momento no se ha informado de la gravedad de las mismas.

¿Se suspende el Tigres vs Toluca?

No. El partido de Tigres vs Toluca sigue en pie ya que las dos situaciones no fueron tan graves como para que la semifinal tuviera que se rerprogramada para otro día.

Alineaciones del Tigres vs Toluca en semifinales

Guido Pizarro quiere conseguir algo importante en su primera temporada como entrenador de Tigres y apostará por sus mejores jugadores en la semifinal de ida:



Portería: Nahuel Guzmán

Defensa: Javier Aquino, Juan Sánchez, R. Zwarg, Joaquim y Jesús Angulo

Mediocampo: Fernando Gorriarán y Juan Brunetta

Delantera: Diego Lainez, Nico Ibáñez y Oziel Herrera

Por su parte, Antonio Mohamed ha encontrado fortaleza en el Toluca y también apostará por un equipo muy ofensivo:

Portería: Luis García

Defensa: Diego Barbosa, Luan García, Federico Pereira y Jesús Gallardo

Mediocampo: Marcel Ruíz, Franco Romero, Jesús Angulo y Alexis Vega

Delantera: Paulinho y Robert Morales

