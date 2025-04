Resultados de Wrestlemania 41 noche 2 EN VIVO; cartelera, horario y dónde ver

Seth Rollings se robó el evento estelar de la primera noche de Wrestlemania 41 , luego de vencer a Roman Reigns y a CM Punk en una de las luchas de triple amenaza más importantes en la historia de la WWE. Hoy tendremos la segunda noche y aquí te contamos los resultados de cada una de las luchas.

El evento estelar de este domingo 20 de abril será el Cody Rhodes vs John Cena por el campeonato indiscutido de la WWE, en una lucha que se ha robado las miradas de todo el mundo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La edición número 41 de Wrestlemania reunió a más de 60 mil personas, sin contar a los millones que lo disfrutan a través de streaming a nivel mundial. Aquí te dejamos un resumen de cada lucha, con sus respectivos ganadores.

Iyo Sky vs Bianba Belair vs Rhea Ripley; WWE Womens World Championship:

La primera lucha de la noche.

Una rivalidad que lleva un año de historia.