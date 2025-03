Resultados del Real Madrid vs Atlético y todos los juegos de la Champions League hoy

Hoy 4 de marzo de 2025 dieron inicio los octavos de final de la Champions League , pues luego de la ronda de dieciseisavos en donde equipos como el Manchester City quedaron eliminados, este martes arrancaron los compromisos entre el Real Madrid vs Atlético de Madrid, el PSV vs Arsenal y demás.

Los cotejos dieron inicio desde las 11:45 con el partido entre el Club Brujas y el Aston Villa, en el cual el conjunto inglés se llevó la ventaja de Bélgica tras ganar por un marcador de 3-1 en el Jan Breydel Stadion ante el equipo local.

Tras ello, la Champions League continúo con los cotejos programados para hoy como el Borussia Dortmund vs Lille, el PSV vs Arsenal, así como el Real Madrid vs Atlético de Madrid, partidos que dejaron resultados de alto contraste de cara a la vuelta.

Resultados de la Champions League hoy 4 de marzo

Los cotejos de la Champions League de hoy dejaron una goleada para uno de los visitantes, una importante victoria en el Derby Madrileño, así como un cerrado resultado entre equipos siempre competitivos.

Los resultados de la Champions hoy 4 de marzo de 2025, fueron:

Brujas vs Aston Villa: 1-3

Borussia Dortmund vs Lille: 1-1

PSV vs Arsenal: 1-7

Real Madrid vs Atlético de Madrid 2-1

¿Cuándo son los próximos partidos de la Champions League?

Los próximos partidos de la Champions League fueron programados para el próximo miércoles 5 de marzo, los cuales se estarán realizando en dos horarios diferentes dependiendo del compromiso.

Feyenoord vs Inter de Milan: a las 11:45 el 5 de marzo

Bayern Múnich vs Bayer Leverkusen: a las 14:00 horas del 5 de marzo

Benfica vs Barcelona: a las 14:00 horas del 5 de marzo

PSG vs Liverpool: a las 14:00 horas del 5 de marzo

Es importante mencionar que estos partidos son correspondientes a los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League 2025.

¿Cuándo y en dónde será la final de la Champions League 2025?

Con los resultados cosechados hoy 4 de marzo y de cara a los cuartos, es importante mencionar que la gran final de la Champions League se disputará el sábado 31 de mayo de este 2025 en el Allianz Arena del Bayern Múnich en Alemania.

