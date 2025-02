El rey de la selva manda: Tabla general de la Liga MX y resultados de la jornada 9 del Clausura 2025

Oficialmente ya se vivió la mitad del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, pues luego de los partidos del pasado miércoles 26 de febrero, la tabla general del campeonato muestra gratas sorpresas gracias a los equipos que se mantienen en lo más alto de la clasificación, así como aquellos que han quedado a deber en el certamen.

Fue gracias a los resultados del Pachuca vs Puebla, Toluca vs Querétaro y el Atlético de San Luis vs Chivas, que la Liga MX reveló los clubes que hasta el momento avanzarían de manera directa a la liguilla, así como aquellos que deberán pasar el Play-In.

Es por ello que a continuación en adn40, te daremos a conocer cómo marcha la tabla general del torneo Clausura 2025 de la Liga MX, así como los partidos que están próximos a disputarse por la Jornada 10 del campeonato nacional.

Resultados de la Jornada 9 de la Liga MX

Antes de hablar de cómo marcha la tabla general del Clausura 2025 de la Liga MX, es importante mencionar cómo quedaron los resultados de los partidos correspondientes a la Jornada 9 del campeonato. Es importante mencionar que esta fecha se comenzó a disputar a mediados de la semana pasada, por lo cual estos fueron los marcadores:

Santos Laguna vs Cruz Azul: marcador 0-1

Club América vs León: marcador 1-1

Atlas vs Necaxa: marcador 0-4

Tigres vs Juárez: marcador 0-1

Mazatlán vs Monterrey: marcador 1-0

Tijuana vs Pumas: marcador 4-2

Pachuca vs Puebla: marcador 2-1

Toluca vs Querétaro: marcador 5-0

Atlético de San Luis vs Chivas: marcador 3-1

¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2025 de la Liga MX?

Con todos los resultados consumados en la Jornada 9 de la Liga MX , la tabla general muestra a dos de los equipos considerados de los más débiles por la plantilla, entre los primeros 6 lugares de la clasificación, así como a una de las plantillas más poderosas en zona de Play-In.

La tabla general de la Liga MX marcha de la siguiente manera tras 9 jornadas disputadas:

León con 23 puntos

Club América con 20 puntos

Toluca con 18 puntos

Necaxa con 18 puntos

Cruz Azul con 17 puntos

Tigres con 16 puntos

Pachuca con 16 puntos

Juárez con 16 puntos

Monterrey con 12 puntos

Chivas con 11 puntos

¡Se fue la Jornada 9! 💥



Próximos de la Jornada 10 de la Liga MX

Los próximos partidos que se vivirán en la Jornada 10 de la Liga MX, dejarán el choque entre dos de los llamados grandes del futbol mexicano, así como el duelo entre dos de los equipos de la parte alta de la clasificación.

La Jornada 10 del Clausura 2025 de la Liga MX se jugará de la siguiente manera:

Mazatlán vs Cruz Azul el viernes 28 de febrero

Juárez vs Pachuca el sábado 1 de marzo

Necaxa vs Tigres el sábado 1 de marzo

León vs Tijuana el sábado 1 de marzo

América vs Toluca el sábado 1 de marzo

Pumas vs Chivas el sábado 1 de marzo

Querétaro vs Puebla el domingo 2 de marzo

Atlas vs Atlético de San Luis el domingo 2 de marzo

Monterrey vs Santos el domingo 2 de marzo

