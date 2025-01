Cambiaron los derechos de transmisión: Conoce dónde ver los juegos de la Jornada 2 de la Liga MX

Este jueves 16 de enero de 2025 arranca de manera oficial la Jornada 2 del torneo Clausura 2025 de la Liga MX , la cual tendrá al menos tres enfrentamientos de alto poder como el América vs Xolos de Tijuana, el Toluca vs Monterrey y el Atlas vs el León del colombiano James Rodríguez.

Por ello y en medio de todos los movimientos que han habido en los derechos de transmisión de los clubes de la Liga MX, a continuación en adn40 te daremos a conocer por dónde y a qué hora ver todos y cada uno de los duelos pactados para la Jornada 2 de este Clausura 2025.

¿Quiénes juegan la Jornada 2 de la Liga MX?

Los ocho partidos programados para la Jornada 2 de la Liga MX podrían comenzar a dejar movimientos importantes en la parte alta de la calificación, además de que se dará el debut de dos equipos que no tuvieron participación en la fecha 1.

Los juegos de la Jornada 2 programados para este fin de semana son:

América vs Xolos de Tijuana

Puebla vs Atlético de San Luis

Tigres vs Mazatlán

Necaxa vs Chivas

Juárez vs Cruz Azul

Toluca vs Monterrey

Atlas vs León

Querétaro vs Pumas

¿Por dónde y a qué hora ver los juegos de la Jornada 2 de la Liga MX?

Como bien se mencionó anteriormente, la Jornada 2 del Clausura 2025 de la Liga MX inicia este jueves 16 de enero de 2025 con el América vs Xolos de Tijuana. Este y todos los partidos de la fecha se podrán ver a través de las siguientes señales y horarios.

América vs Xolos de Tijuana: por TUDN a las 20:10 horas

Puebla vs Atlético de San Luis: por Azteca 7

Tigres vs Mazatlán: por Azteca 7

Necaxa vs Chivas: por Azteca 7

Juárez vs Cruz Azul: por Azteca 7

Toluca vs Monterrey: TUDN

Atlas vs León: TUDN

Querétaro vs Pumas: Caliente TV

¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2025 de la Liga MX?

Con tan solo una fecha disputada hasta el momento, la parte alta de la tabla general del Clausura 2025 de la Liga MX marcha de la siguiente manera:

Toluca

Tigres

Pumas

Chivas

América

Monterrey

Cruz Azul

Atlas

Puebla

Juárez

