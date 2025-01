Día y hora de los partidos de la ronda divisional de los Playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl 2025

Ya se fue la ronda de comodines de los Playoffs de la NFL en este 2025, sin embargo el camino para conocer a los dos equipos que disputarán el Super Bowl LIX continúa con la ronda divisional que jugarán franquicias como Kansas City Chiefs, Houston Texans, Detroit Lions, Washington Commanders y más.

Los duelos de la ronda divisional de la NFL en es 2025 definirán la final de la conferencia Americana y Nacional, las cuales también dejarán el cómo se disputará el próximo Super Bowl 2025 en New Orleans.

Es por ello que con la finalidad de que no te pierdas detalles sobre los Playoffs de la NFL, a continuación te daremos a conocer la fecha y horario de los cuatro partidos de la ronda divisional.

¿Cuándo es la ronda divisional de los Playoffs de la NFL 2025?

Los cuatro enfrentamientos de la ronda divisional de los Playoffs de la NFL se llevarán a cabo este próximo sábado 18 y domingo 19 de enero de este 2025, esto con dos juegos por cada uno de los días ya mencionados.

¿A qué hora y cómo se juegan los Playoffs de la NFL?

El sábado 18 de enero se estarán llevando a cabo los duelos Kansas City Chiefs vs Houston Texans, así como el Detroit Lions vs Washington Commanders, por su parte el domingo 19 del mismo mes se jugará el Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams, así como el Buffalo Bills vs Baltimore Ravens.

Los horarios son los siguientes:

Kansas City Chiefs vs Houston Texans a las 15:30 horas

Detroit Lions vs Washington Commanders a las 19:00 horas

Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams a las 14:00 horas

Buffalo Bills vs Baltimore Ravens a las 17:30 horas

¿Cuándo es el Super Bowl LIX de este 2025?

Como ya es costumbre, el Super Bowl que para este 2025 es el LIX, se disputará el segundo domingo del mes de febrero, el cual para esta ocasión caerá el día 9 del mes ya señalado.

El compromiso que se da tras los Playoffs de la NFL, dará inicio a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

