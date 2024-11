Futbol hoy: Chivas vs Pumas, Premier League y LaLiga, así se jugará la jornada este fin de semana

Hoy en día hay decenas de partidos de futbol profesional en el mundo, pues entre juegos de la Liga MX, Premier League de Inglaterra, LaLiga de España y hasta la Bundesliga de Alemania, son varias las opciones para ver cotejos del deporte con más aficionados en el mundo.

Este viernes 1 y sábado 2 de noviembre y el pleno Día de Muertos, habrá partidazos como el Chivas vs Pumas en México y el Borussia Dortmund vs RB Leipzig, sin embargo no son todos los juegos programados para este primer fin de semana del mes.

Por ello, a continuación en adn40 te daremos a conocer todos los detalles en relación a cuáles son los juegos de futbol hoy más importantes, así como los horarios en los cuales podrás ver todos y cada uno de los compromisos de la Liga MX, Premier League, LaLiga y Bundesliga.

¿Quiénes juegan futbol en Liga MX, Premier League y LaLiga hoy?

Entre hoy viernes 1 y el sábado 2 de noviembre el futbol mexicano vivirá una de sus últimas jornadas de la temporada regular, pues se estará disputando el resto de la jornada 15 del torneo Apertura 2024 luego de lo vivo el pasado viernes.

Para este cierre de jornada se vivirá el enfrentamiento entre dos de los llamados grandes del futbol mexicano , así como el juego entre el club que hoy en día lidera la tabla general en contra del peor de la competencia.

Juegos de Liga MX hoy 1 y 2 de noviembre

Los juegos del futbol nacional programados para hoy son:

Querétaro vs Juárez 1 de noviembre

Mazatlán vs América 1 de noviembre

Tijuana vs Tigres 1 de noviembre

Atlético San Luis vs Puebla 2 de noviembre

Toluca vs León 2 de noviembre

Chivas vs Pumas 2 de noviembre

Monterrey vs Atlas 2 de noviembre

Pachuca vs Necaxa 2 de noviembre

Cruz Azul vs Santos 2 de noviembre

Juegos de la Premier League hoy 1 y 2 de noviembre

Newcastle vs Arsenal 2 de noviembre

Bournemouth vs Manchester City 2 de noviembre

Ipswich vs Leicester City 2 de noviembre

Liverpool vs Brighton 2 de noviembre

Nottingham Forest vs West Ham 2 de noviembre

Southampton vs Everton 2 de noviembre

Wolves vs Crystal Palace 2 de noviembre

Juegos de LaLiga hoy 1 y 2 de noviembre

Alavés vs Mallorca 1 de noviembre

Osasuna vs Real Valladolid 2 de noviembre

Girona vs Leganés 2 de noviembre

Villarreal vs Rayo Vallecano (aplazado por la DANA)

Valencia vs Real Madrid (aplazado por la DANA)

Juegos de la Bundesliga hoy 1 y 2 de noviembre

Bayer Leverkusen vs Stuttgart 1 de noviembre

Bayern Múnich vs Union Berlín 2 de noviembre

Eintracht Frankfurt vs Bochum 2 de noviembre

Hoffenheim vs St. Pauli 2 de noviembre

Kiel vs Heidenheim 2 de noviembre

Wolfsburg vs Augsburgo 2 de noviembre

Borussia Dortmund vs RB Leipzig 2 de noviembre

