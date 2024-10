¿Y el proyecto a largo plazo? Selección Mexicana anuncia salida de su entrenador

¡Se terminó! Este miércoles 30 de octubre la Selección Mexicana anunció de manera oficial la salida de su entrenador de cara a los próximos compromiso amistosos y oficiales, lo cual estaría haciendo que se vuelva a configurar el proyecto con miras a al próximo Mundial 2026 de la FIFA.

Fue a través de sus redes sociales que la Selección Azteca, anunció que se llegó a un acuerdo para culminar el contrato del estratega y su cuerpo técnico, esto tras varias semanas de trabajo en las cuales se consiguieron buenos resultados.

Es por ello que a continuación en adn40, te daremos a conocer todos los detalles en relación a quién podría ocupar el cargo de la Selección Mexicana , así como los cambios en el proyecto que habrá de cara al próximo Mundial 2026 que se disputará en nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre debe decidir quién será el portero titular de la Selección Mexicana

Selección Mexicana anuncia salida de Ricardo Cadena de la Sub 23

Fue a través de un comunicado publicado en las redes sociales de la Selección Mexicana, que se hizo oficial que Ricardo Cadena deja su puesto como entrenador de la Sub 23 de cara a los próximos compromisos amistosos que se tenían programados.

Cadena, exentrenador de las Chivas, asumió el cargo como seleccionador juvenil a inicios del pasado 2023, esto con la firme tarea de ir apuntalando a las nuevas generaciones del Tricolor para portar los colores de la mayor.

Durante su gestión, Ricardo Cadena logró impulsar a futbolistas como Erik Lira, Marcelo Flores y otros jugadores con la Sub 23, lo cual terminó con sus eventuales llamados a la Selección Mexicana mayor para partidos de preparación y algunos oficiales. Además, logró conseguir la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Es por ello que el proyecto de la Selección Nacional podría sufrir una nueva configuración de cara a los próximos meses y con miras al Mundial del 2026, pues Cadena fungía como una de las piezas claves para apuntalar a los futbolistas para posibles convocatorias futuras.

La Selección Nacional de México informa que Ricardo Cadena cierra su ciclo como DT de nuestra categoría Sub-23.



Agradecemos a Ricardo y su cuerpo técnico por su entrega y profesionalismo.



¿Quién asumirá el cargo de la Selección Mexicana Sub 23 tras la salida de Ricardo Cadena?

Vale la pena mencionar que hasta el momento, no se han dado a conocer los posibles nombres de los entrenadores que podrían suplir a Ricardo Cadena en la Selección Mexicana Sub 23, la cual en la pasada fecha FIFA perdieron ante Países Bajos Sub 21.

Cadena logró que al menos 20 futbolistas de la Selección Mexicana juvenil, fueran convocados con la mayor para compromisos amistosos y oficiales.

