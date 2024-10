No te quedes sin qué ver, conoce quiénes juegan hoy domingo 13 de octubre

Hoy domingo 13 de octubre los fanáticos del balompié no se quedarán sin su agenda deportiva, pues hay desde partidos amistosos hasta Liga MX Femenil. Aunque no es el mismo festín deportivo de fines de semana, se viene mucha acción en ascenso que no te puedes perder. Prepárate para la Liga BBVA Expansión MX, Liga de Naciones, entre otros. Te decimos a qué hora serán y dónde verlos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quiénes juegan hoy domingo 13 de octubre?

Alguno de los juegos programados para hoy podrán verse en televisión abierta, otros en televisión de paga y algunos a través de los servicios streaming, este es el resumen de los partidos para este domingo 13 de octubre:

Liga de Expansión MX

Leones Negros vs La Paz por Claro Sports, FOX Sports Premium, Pluto TV, TVC Deportes a las 12:00 horas.

Alebrijes vs Celaya por TVC Deportes a las 16:00 horas.

Amistoso Internacional

Andorra vs San Marino por SKY Sports a las 10:00 horas.

Liga de Naciones o “UEFA Nations League”

Kazajistán vs Eslovenia por SKY Sports a las 07:00 horas.

Finlandia vs Inglaterra por SKY Sports a las 10:00 horas.

Malta vs Moldavia por SKY Sports a las 10:00 horas.

Liechtenstein vs Gibraltar por SKY Sports a las 10:00 horas.

Armenia vs Macedonia del Norte por SKY Sports a las 10:00 horas.

Grecia vs República de Irlanda por SKY Sports a las 12:45 horas.

Austria vs Noruega por SKY Sports a las 12:45 horas.

Islas Feroe vs Letonia por SKY Sports a las 12:45 horas.

Liga MX Femenil

Puebla vs Necaxa por FOX Sports Premium a las 12:00 horas.

Pumas vs Monterrey por ViX Gratis a las 12:00 horas.

Xolos vs San Luis por Caliente TV a las 19:06 horas.

¿Qué equipos de NFL juegan hoy domingo 13 de octubre?

No solo los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de varios partidos hoy, también vamos por la Semana 6 de la NFL y para este domingo 13 de octubre jugarán:



Jacksonville vs Chicago, EN VIVO.

Arizona vs Green Bay, 11:00 horas.

Indianapolis vs Tennessee, 11:00 horas.

Houston vs New England, 11:00 horas.

Tampa Bay vs New Orleans, 11:00 horas.

Cleveland vs Philadelphia, 11:00 horas.

Washington vs Baltimore, 11:00 horas.

Los Angeles vs Denver, 14:05 horas.

Pittsburgh vs Las Vegas, 14:05 horas.

Detroit vs Dallas, 14:25 horas.

Atlanta vs Carolina, 14:25 horas.

Cincinnati vs New York, 18:20 horas.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos