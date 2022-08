Yeah Yeah Yeahs confirma segundo concierto en México

Todo parece indicar que los Yeah Yeah Yeahs aprovecharán su visita a México para su presentación en el Corona Capital, por ello ofrecerán una segunda fecha en solitario para sus fans ; pero dónde y cuándo será el concierto; a continuación te contamos.

No cabe duda de que la banda alternativa ya tienen una larga trayectoría con el público mexicano y es que en varias ocasiones se ha presentado en festivales como el Vive Latino, Corona Capital o en solitario en teatros y auditorios a lo largo y ancho del país; de ahí que cada uno de sus conciertos cause furor.

¿Cuál es la segunda fecha de los Yeah Yeah Yeahs en México? Aprovechando que la banda formará parte del Corona Capital 2022, realizarán un concierto más en Zapopan, Jalisco el cual acontecerá el jueves 17 de noviembre.

Lo mejor es que en éste presentará su más reciente álbum Cool it down, mismo que será lanzado el 30 de septiembre y que corresponde a su quinto material, del cual se desprende el nuevo sencillo “Burning”, que por cierto ya está disponible en plataformas digitales.

Burning

De esta forma los conciertos de los Yeah Yeah Yeahs en México para este 2022 serán dos:

17 de noviembre en el Guanamor Teatro studio, en Zapopan, Jalisco y cuya preventa de boletos será el 15 y 16 de agosto.

19 de noviembre en el Corona Capital

Cool It Down de los Yeah Yeah Yeahs

Después de una gran tiempo de ausencia, los Yeah Yeah Yeahs volvieron con su quinto álbum de estudio que incluye 8 canciones. Al momento solo se han dado a conocer dos éxitos: “Burning” y “Spitting Off the Edge of the World”, producido por Dave Sitek y en colaboración con Perfume Genius.

