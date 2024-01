Will Smith confesó cuál es la peor película que protagonizó y reconoció estar arrepentido

Will Smith es uno de los actores más famosos actualmente, tiene una gran carrera llena de éxitos cinematográficos y esto lo llevó a convertirse en uno de los actores más cotizados de Hollywood. Sin embargo, Smith ha participado en malas películas, pero existe una en especial de la cual el actor se arrepiente de haberla protagonizado.

La película de ciencia ficción que protagonizó Will Smith junto con su hijo Jaden Smith, fue dirigida por M. Night Shyamalan y lanzada en el 2013, la película tuvo un costo de 130 millones de dólares, logrando recaudar 243 millones de dólares, representando un fracaso en taquilla y esto podría sugerir porque el actor se arrepintió de haber participado.

Will Smith señaló que “fue insoportable” participar en esta cinta

La película protagonizada por Will Smith y Jaden Smith se llama After Earth, una película que parecía llamada a arrasar en la taquilla y lanzar la carrera del joven Smith. Pero, esto fue un fracaso comercial, la cinta no logró recaudar lo deseado e incluso afectó la relación de padre e hijo, quienes ya habían trabajado juntos en En busca de la felicidad.

Will Smith reveló todo esto en una entrevista con Esquire , el actor comentó que tras el estreno de After Earth, se tuvo que alejar durante un año y medio del cine, esto debido a que Smith estaba acostumbrado en lanzar películas taquilleras, por lo que el fracaso de After Earth fue algo muy fuerte para el actor.

‘Wild Wild West’ fue menos doloroso que ‘After Earth’ porque mi hijo estaba involucrado en ‘After Earth’, y yo le llevé a ello. Eso fue insoportable. Me revitalicé tras el fracaso de ‘After Earth’. Dejé de trabajar durante un año y medio. Tuve que sumergirme en por qué era tan importante para mí tener películas número uno. Y nunca me habría visto a mí mismo de esa manera

A pesar de que Will Smith señala que Wild Wild West era la peor película en la que participó, parece que After Earth fue más dolorosa por la participación de Jaden Smith. Después de la mala película, el hijo de Smith no volvió a trabajar junto a su padre, pues dedicó su tiempo a su carrera musical.

